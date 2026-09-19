बिहार में 14 साल के बच्चे की ईंट से कूचकर हत्या, तीन दिन से था लापता, भट्ठे से मिला शव
भागलपुर में तीन दिन से लापता बच्चे का शव ईंट भट्ठे से बरामद हुआ. मृत बच्चे के सिर पर वार करने के निशान हैं. रिपोर्ट-अमरजीत
Published : September 19, 2026 at 7:31 AM IST
भागलपुर : बिहार के भागलपुर में 14 साल के बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई. मामला घोघा थाना क्षेत्र का है, जहां तीन दिनों से लापता 14 वर्षीय बालक की हत्या कर दी गई. शुक्रवार को उसका शव ईंट भट्ठे की एक सुनसान झोपड़ी से बरामद हुआ. आशंका है कि बदमाशों ने सिर पर वार कर उसकी हत्या की है. शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
गणेश मेला देखने दोस्त के साथ निकला था
मृतक की पहचान ब्रह्मचारी टोला निवासी उदय मंडल के पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, प्रिंस 16 सितंबर की शाम करीब 7 बजे अपने दोस्त टिंकू कुमार के साथ घोघा बाजार में गणेश मेला देखने के लिए घर से निकला था. टिंकू गुरुदेव मंडल का पुत्र और ब्रह्मचारी टोला का ही रहने वाला है. मेला देखने के बाद प्रिंस घर वापस नहीं लौटा.
परिजनों ने पुलिस को दी थी गुमशुदगी की सूचना
काफी देर तक प्रिंस के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. जब उसका कोई सुराग नहीं मिला तो घोघा थाना पुलिस को उसके लापता होने की सूचना दी गई. पुलिस भी बालक की तलाश में जुटी थी. करीब तीन दिन बाद शुक्रवार को बाबा मार्का ईंट भट्ठे की एक सुनसान झोपड़ी में उसका शव मिला.
सिर पर वार कर हत्या की आशंका
प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि प्रिंस की सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर हत्या की गई है. हालांकि, उसकी हत्या क्यों की गई और वह ईंट भट्ठे की झोपड़ी तक कैसे पहुंचा, इसका अभी पता नहीं चल सका है. पुलिस इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
भट्ठे में लगे अधिकांश CCTV खराब होने का दावा
ईंट भट्ठे के परिसर में कई जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं. हालांकि, परिजनों का कहना है कि इनमें से अधिकांश कैमरे खराब पड़े हैं. ऐसे में घटनास्थल और आसपास की गतिविधियों से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिलने में पुलिस को परेशानी हो सकती है. पुलिस उपलब्ध CCTV फुटेज और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच कर रही है.
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शुरू की जांच
शव मिलने की सूचना पर घोघा थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास के लोगों से प्रारंभिक पूछताछ की. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई.
''16 सितंबर की शाम करीब 7 बजे घर से निकलने के बाद प्रिंस लापता था. करीब तीन दिन बाद शुक्रवार को उसका शव ईंट भट्ठे की झोपड़ी से बरामद किया गया. पुलिस अब हत्या के कारण और इसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हत्या कैसे की गई इसका पता चल सकेगा.''- आशुतोष कुमार, घोघा थानाध्यक्ष
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगा मौत का कारण
पुलिस के अनुसार, शव को शनिवार को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारण और चोटों की प्रकृति की जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ ही पुलिस हत्या की वजह और वारदात में शामिल लोगों की पहचान के लिए परिजनों, दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है.
तीन दिन बाद मिला शव, हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस
प्रिंस 16 सितंबर की शाम करीब 7 बजे घर से निकला था और इसके बाद लापता हो गया. करीब तीन दिन बाद शुक्रवार को उसका शव ईंट भट्ठे की झोपड़ी से बरामद हुआ. अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि प्रिंस वहां कैसे पहुंचा, उसकी हत्या कब और किस तरीके से की गई और इस वारदात में कौन-कौन लोग शामिल हैं.
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