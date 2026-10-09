ETV Bharat / state

बिहार में बाढ़ के बाद दोहरी मार, एक तरफ जलजमाव से बढ़ती बीमारियां, दूसरी तरफ राशन की किल्लत

भागलपुर में बाढ़ के बाद बीमारियों का प्रकोप ( Etv Bharat )

भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में बाढ़ का पानी उतरने के बाद ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने के बजाय स्वास्थ्य संबंधी नई चुनौतियां सामने आ गई हैं. बाढ़ प्रभावित करीब 17 पंचायतों में एक लाख से अधिक आबादी प्रभावित हुई थी. अब कई इलाकों में जलजमाव, गंदगी और दूषित पानी के कारण जलजनित और मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

रोजाना 4OO से ज्यादा मरीज हो रहे बीमार

पीरपैंती रेफरल अस्पताल में रोजाना 450 से ज्यादा मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं. इनमें बुखार, सर्दी-खांसी, उल्टी-दस्त, त्वचा संक्रमण, टाइफाइड और मलेरिया के मरीज शामिल हैं. इस तरह मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग चिंतित है. सिर्फ एक प्रखंड में रोजाना 400-450 लोग बीमार हो रहे हैं.

सितंबर से अब तक करीब 7 हजार मरीजों का इलाज

पीरपैंती प्रखंड के कई गांवों में अब भी घरों और आसपास जलजमाव की स्थिति बनी हुई है. लंबे समय तक पानी जमा रहने और गंदगी के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. इसका असर लोगों की सेहत पर भी दिखाई दे रहा है.पीरपैंती रेफरल अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर महीने से अब तक करीब 7 हजार मरीजों का इलाज किया जा चुका है. हालांकि, यह विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे मरीजों की संख्या है, इसे केवल बाढ़ के बाद हुई बीमारियों का आंकड़ा नहीं माना जा सकता.

कई घर अब भी जलमग्न (Etv Bharat)

दूषित पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ीं

रेफरल अस्पताल में इन दिनों सर्दी-खांसी, बुखार, त्वचा संबंधी बीमारी, टाइफाइड और मलेरिया के मरीज पहुंच रहे हैं. चिकित्सकों के मुताबिक बाढ़ के बाद दूषित पानी और जलजमाव से डायरिया, टाइफाइड और अन्य संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है. वहीं, जगह-जगह जमा पानी मच्छरों के पनपने का कारण बन रहा है, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है.

ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक का छिड़काव

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रभावित इलाकों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि इसके बावजूद कई जगहों पर अब भी पानी और गंदगी की समस्या बनी हुई है. ग्रामीण प्रभावित इलाकों में नियमित मेडिकल कैंप लगाने और डॉक्टरों की टीम भेजने की मांग कर रहे हैं.

Etv Bharat GFX (Etv Bharat)

"इलाके में कई लोग बुखार, सर्दी-खांसी और कमजोरी से परेशान हैं. हम इलाके में डॉक्टर भेजने की मांग करते हैं, समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य बीमार पड़ रहे हैं."- बीबी सफनी, बाढ़ प्रभावित

दोहरी मार से बढ़ी परेशानी

बीबी अनिशा ने बताया कि बच्चे को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत है. बाढ़ के दौरान घर में पानी आ गया था और बच्चा पानी में चलता-फिरता रहा. अभी तक उसकी जांच नहीं कराई गई है. ग्रामीणों के मुताबिक कई घरों में बाढ़ का पानी भर जाने के बाद परिस्थितियां काफी बिगड़ गई. कुछ परिवार अभी भी बाढ़ के बाद पैदा हुई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों में बीमारी की शिकायत ज्यादा सामने आ रही है.