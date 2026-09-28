ETV Bharat / state

बिहार की बेटी अदिति सिंह का कमाल, स्कॉटलैंड टूर के लिए चयन; देश भर से चुने गए प्रतिभागियों में टॉप 9 में बनाई जगह

भागलपुर की अदिति का स्कॉटलैंड टूर के लिए चयन ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर की 20 वर्षीय अदिति सिंह ने देश भर में प्रदेश व जिले का मान बढ़ाया है. स्कॉटलैंड एजुकेशनल टूर के लिए अदिति सिंह का चयन हुआ है. दिलचस्प बात ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IIHM), कोलकाता की ओर से आयोजित इस एजुकेशनल टूर के लिए देशभर से कुल 9 प्रतिभागियों का चयन किया गया है. इनमें भागलपुर की अदिति भी शामिल हैं.