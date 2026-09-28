बिहार की बेटी अदिति सिंह का कमाल, स्कॉटलैंड टूर के लिए चयन; देश भर से चुने गए प्रतिभागियों में टॉप 9 में बनाई जगह
भागलपुर की अदिति सिंह का स्कॉटलैंड एजुकेशनल टूर के लिए हुआ चयन, वहां की विरासत, हॉस्पिटैलिटी, डिस्टिलरी और व्हिस्की इंडस्ट्री की लेगी जानकारी. रिपोर्ट-अमरजीत सिंह
Published : September 28, 2026 at 7:05 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर की 20 वर्षीय अदिति सिंह ने देश भर में प्रदेश व जिले का मान बढ़ाया है. स्कॉटलैंड एजुकेशनल टूर के लिए अदिति सिंह का चयन हुआ है. दिलचस्प बात ये है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (IIHM), कोलकाता की ओर से आयोजित इस एजुकेशनल टूर के लिए देशभर से कुल 9 प्रतिभागियों का चयन किया गया है. इनमें भागलपुर की अदिति भी शामिल हैं.
स्कॉटलैंड एजुकेशनल टूर के लिए चयन
अदिति 11 अक्टूबर को स्कॉटलैंड के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें वहां की विरासत, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, डिस्टिलरी और व्हिस्की इंडस्ट्री को करीब से समझने का मौका मिलेगा. स्कॉटलैंड एजुकेशनल टूर के लिए अदिति सिंह का शामिल होना शहर के लिए भी उपलब्धि माना जा रहा है.
11 अक्टूबर को भागलपुर से कोलकाता के लिए रवाना
अदिति ने अपनी मेहनत और लगन से जिले का नाम रोशन किया है.अदिति 11 अक्टूबर को भागलपुर से कोलकाता के लिए रवाना होंगी. इसके बाद कोलकाता से स्कॉटलैंड के लिए प्रस्थान करेंगी. फिलहाल, अदिति के पिता प्रणव कुमार अतुल वीजा बनाने की प्रक्रिया और मुंबई तक जाने की तैयारी कर रहे हैं.
कोलकाता से होटल मैनेजमेंट का कोर्स
अदिति फिलहाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कोलकाता से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं. इसके साथ ही वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU से ग्रेजुएशन भी कर रही हैं. उनकी प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मेल से हुई है. अदिति के पिता प्रणव कुमार बिजली विभाग में प्राइवेट कर्मचारी हैं और साथ ही एक छोटा होटल भी चलाते हैं, जिसे उनकी पत्नी अमिता सिंह संभालती हैं.
पिता का अधूरा सपना पूरा कर रही अदिति
पिता बताते है कि सीमित आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद अदिति ने पढ़ाई और अपने करियर को लेकर लगातार मेहनत की. उन्होंने बताया कि उनका खुद होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वह अपना यह सपना पूरा नहीं कर सके. उन्होंने अपनी बेटी को इस सपने के बारे में बताया, जिसके बाद अदिति ने होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ने का फैसला किया.
परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल
अदिति की इस उपलब्धि के बाद परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है. परिवार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उनके परिवार में आज तक कोई विदेश नहीं गया है. अब अदिति पहली बार स्कॉटलैंड की यात्रा करेंगी. परिवार को उम्मीद है कि स्कॉटलैंड की यह शैक्षणिक यात्रा अदिति के लिए हॉस्पिटैलिटी और होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय अनुभव हासिल करने का महत्वपूर्ण अवसर साबित होगी.
भविष्य के करियर में मददगार
वहां मिलने वाली जानकारी और अनुभव से अदिति को अपने भविष्य के करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है. बेटी के स्कॉटलैंड एजुकेशनल टूर के लिए चयन की खबर मिलते ही पूरा परिवार खुशी से भर गया. परिजनों का कहना है कि ये हमारे लिए यह बहुत गर्व का पल है कि एक सामान्य परिवार की बेटी ने अपनी मेहनत के दम पर देशभर के 9 चयनित प्रतिभागियों में जगह बनाई.
पिता के अधूरे सपने को बेटी ने बनाया लक्ष्य
अदिति के पिता कहते हैं कि मेरा खुद का सपना होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने का था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं यह सपना पूरा कर पाता. मैंने जब अपनी बेटी से अपने इस अधूरे सपने के बारे में बताया तो उसने इसे समझा और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई को अपना लक्ष्य बनाया. अदिति ने हमेशा हमारी परिस्थितियों को समझते हुए मेहनत की है.
पूरी लगन के साथ की तैयारी
पिता के मुताबिक हमने उसे पढ़ाई के लिए जहां भी भेजा, उसने वहां पूरी लगन के साथ तैयारी की और आज अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है. हमारे परिवार में आज तक कोई विदेश नहीं गया है. ऐसे में बेटी का पहली बार स्कॉटलैंड जाना हमारे लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का अवसर है.
"हमें उम्मीद है कि वहां से उसे ऐसा अनुभव मिलेगा, जो उसके आगे के करियर में काफी काम आएगा. मेरी यही इच्छा है कि अदिति लगातार आगे बढ़ती रहे और अपने लिए एक अच्छा करियर बनाए. वह जहां तक आगे जाना चाहे, परिवार हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा." - प्रणव कुमार अतुल, अदिति के पिता
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