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बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड अटैक, आरोपी 3 महीने से कर रहा था पीछा

बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में महिला डॉक्टर पर एसिड से हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी गौतम झा को गिरफ्तार किया है. पीड़िता महिला डॉक्टर एक अस्पताल में कार्यरत हैं. पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपी के करीब तीन महीने से डॉक्टर का पीछा करने और पुरानी रंजिश की आशंका सामने आई है.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर जिले के रामपुर जलालपुर निवासी गौतम झा को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि आरोपी लक्ष्य हॉस्पिटल के बगल में ई-रिक्शा और चार्जिंग की दुकान चलाता है. पुलिस उससे पूछताछ कर हमले के कारणों और घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

जानकारी के मुताबिक, घटना बीती रात करीब 10 बजे की है. जब डॉक्टर अपने मोहल्ले के पास थीं, तभी उन पर पीछे से एसिड फेंके जाने की बात सामने आई. हमले में उन्हें मामूली चोटें आईं. घटना के बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया.

पुलिस की प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की आशंका जताई गई है. बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर के पति और आरोपी से जुड़ी एक युवती के बीच पुराने विवाद को लेकर तनाव हुआ था. कथित तौर पर इसी विवाद के बाद आरोपी महिला डॉक्टर से नाराज था. जांच में यह बात भी सामने आई है कि आरोपी पिछले करीब तीन महीने से डॉक्टर का पीछा कर रहा था. हालाकि हमले के पीछे की वास्तविक वजह और इन घटनाओं के बीच संबंध की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया जायजा

घटना की सूचना मिलते ही बेगूसराय के एसपी मनीष, सदर-1 डीएसपी प्रशांत कुमार और नगर थानाध्यक्ष ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है. एसपी मनीष के मुताबिक ''महिला डॉक्टर की सुरक्षा के मद्देनजर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है.''

हमले में इस्तेमाल पदार्थ की जांच

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमले में वास्तव में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था और वारदात को किस तरह अंजाम दिया गया. साथ ही, किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका और हमले के पीछे संभावित साजिश के पहलुओं की भी जांच की जा रही है. फिलहाल मुख्य आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन हमले की वजह और घटना से जुड़े अन्य आरोपों की पुष्टि पुलिस की विस्तृत जांच के बाद ही हो सकेगी.

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