नई बाइक नहीं मिली तो गटकीं नींद की 50 गोलियां; मेटा अलर्ट पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान

DGP राजीव कृष्ण के निर्देश पर सोशल मीडिया सेंटर ने लोकेशन ट्रेस की और भदोही पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

मेटा अलर्ट पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान.
मेटा अलर्ट पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 8:40 AM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल मुस्तैदी और मेटा अलर्ट ने भदोही के एक युवक की जान बचा ली. भदोही के औराई निवासी 22 वर्षीय युवक ने नई बाइक न मिलने से आहत होकर नींद की 50 गोलियां खा लीं. इसका वीडियो Instagram पर पोस्ट कर दिया.

जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, मेटा ने तत्काल लखनऊ पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा. मुख्यालय से मिली लोकेशन के आधार पर औराई पुलिस ने महज 7 मिनट के भीतर युवक के घर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई.

डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भदोही के युवक ने Instagram पर एक वीडियो पोस्ट किया. उसने लिखा कि मुझे माफ करना मेरी जान... आज मैंने नींद की गोली 50 खाई हैं. मैं मर भी गया तो टेंशन मत करना.

यह पोस्ट होते ही हड़कंप मच गया. 22 जनवरी की रात 11:15 बजे मेटा ने लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय डीजीपी कार्यालय को ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजा.

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर सोशल मीडिया सेंटर ने तत्काल मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की और भदोही पुलिस को सूचना दी. मुख्यालय से सूचना मिलते ही औराई थाने के उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ मात्र 7 मिनट के अंदर युवक के घर पहुंच गए.

​जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, तो युवक बेड पर तड़प रहा था और उल्टियां कर रहा था. पुलिसकर्मियों ने बिना समय गंवाए उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने समय रहते उपचार करके उसकी जान बचा ली.

विवाद की वजह नई बाइक की चाहत: ​युवक के होश में आने पर पता चला कि वह नई बाइक खरीदना चाहता था. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण परिजनों ने उसे डांट दिया था.

इसी तनाव में आकर उसने यह आत्मघाती कदम उठाया. पुलिस ने युवक की काउंसलिंग की है और उसने भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा किया है.

यूपी पुलिस की बड़ी उपलब्धि: ​उत्तर प्रदेश पुलिस की इस पहल को हाल ही में प्रतिष्ठित SKOCH Award-2025 से नवाजा गया है. आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी 2023 से अब तक यूपी पुलिस इस सिस्टम के जरिए 1915 लोगों की जान बचा चुकी है.

