नई बाइक नहीं मिली तो गटकीं नींद की 50 गोलियां; मेटा अलर्ट पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान

मेटा अलर्ट पर पहुंची पुलिस ने बचाई जान. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस की डिजिटल मुस्तैदी और मेटा अलर्ट ने भदोही के एक युवक की जान बचा ली. भदोही के औराई निवासी 22 वर्षीय युवक ने नई बाइक न मिलने से आहत होकर नींद की 50 गोलियां खा लीं. इसका वीडियो Instagram पर पोस्ट कर दिया.

जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, मेटा ने तत्काल लखनऊ पुलिस मुख्यालय को अलर्ट भेजा. मुख्यालय से मिली लोकेशन के आधार पर औराई पुलिस ने महज 7 मिनट के भीतर युवक के घर पहुंचकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जिससे उसकी जान बच गई.

डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, भदोही के युवक ने Instagram पर एक वीडियो पोस्ट किया. उसने लिखा कि मुझे माफ करना मेरी जान... आज मैंने नींद की गोली 50 खाई हैं. मैं मर भी गया तो टेंशन मत करना.

यह पोस्ट होते ही हड़कंप मच गया. 22 जनवरी की रात 11:15 बजे मेटा ने लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय डीजीपी कार्यालय को ई-मेल के जरिए अलर्ट भेजा.

पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण के निर्देश पर सोशल मीडिया सेंटर ने तत्काल मोबाइल नंबर के आधार पर लोकेशन ट्रेस की और भदोही पुलिस को सूचना दी. मुख्यालय से सूचना मिलते ही औराई थाने के उप निरीक्षक पुलिस बल के साथ मात्र 7 मिनट के अंदर युवक के घर पहुंच गए.