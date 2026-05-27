ETV Bharat / state

भदोही में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बहन की विदाई के बाद भाई और कज़िन की सड़क दुर्घटना में मौत, CCTV में कैद हादसा

विदा होते ही मायके लौटी दुल्हन, भाई का शव देख बोली- 'भैया कहां चले गए, यह कैसी शादी हुई'. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देर रात हुआ भीषण हादसा: घर में बारात, मेहमानों और शादी की तैयारियों का उल्लास था, लेकिन इसी बीच रात करीब 2 बजे एक बड़ा हादसा हो गया. दुल्हन का 18 वर्षीय भाई करण अपने दोस्तों के साथ बाइक से शादी का कुछ सामान लेने निकला था. बाइक पर करण सहित कुल तीन लोग सवार थे. रजपुरा चौकी क्षेत्र में उनकी तेज रफ्तार बाइक अचानक सड़क हादसे का शिकार हो गई.

भदोही कोतवाली क्षेत्र के हरियाव वार्ड नंबर-11 में हुए इस दर्दनाक हादसे को जिसने भी सुना, उसकी आंखें नम हो गईं. हरियाव निवासी सुभाष की 22 वर्षीय पुत्री कोमल की शादी 26-27 मई की रात संपन्न हो रही थी.

भदोही: भदोही के एक घर में जहां कुछ घंटों पहले तक खुशियां, गीत-संगीत और शादी की रस्में चल रही थीं, वहां अचानक चीख-पुकार और मातम पसर गया. बहन की विदाई के तुरंत बाद भाई की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

दो सगे भाइयों की मौत: इस हादसे में करण और उसकी बुआ के लड़के अर्जुन गौतम (20 वर्ष) निवासी कपसेठी, वाराणसी की मौत हो गई. अर्जुन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, जबकि गंभीर रूप से घायल करण ने इलाज के दौरान दम तोड़ा. वहीं बाइक पर सवार तीसरे युवक सोहन गुप्ता को मामूली चोटें आईं, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया. यह दुर्घटना पास में लगे CCTV कैमरे में भी कैद हुई है.

विदाई के बाद लौटी बहन: सुबह तक घर के लोगों को इस हादसे की भनक नहीं थी, इसलिए शादी की रस्में पूरी कर कोमल को विदा कर दिया गया. लेकिन जैसे ही विदाई के बाद बहन को भाई की मौत की सूचना मिली, वह उलटे पैर वापस मायके दौड़ पड़ी. भाई के शव को देख बहन बेसुध होकर रोने लगी और बार-बार पूछने लगी, "मेरे भैया कहां चले गए... यह कैसी शादी हुई?" यह देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं.

शादी की खुशियां मातम में बदलीं: दुर्घटना की सूचना मिलते ही रजपुरा चौकी प्रभारी हरिकेश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. शादी की खुशियां पलभर में मातम में बदलने से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पति सभासद डॉ. अतहर अंसारी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख विकास यादव भी उनके घर पहुंचे.

यह भी पढ़ें- स्मृति ईरानी 8 महीने बाद अमेठी पहुंचीं; दिवंगत कार्यकर्ताओं के घर जाकर दी श्रद्धांजलि, वर्कर्स में भरा जोश