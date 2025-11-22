ETV Bharat / state

भदोही का प्रिंसिपल हत्याकांड; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनामी शूटर को दी जमानत, कहा- पहचान परेड में देरी जमानत का आधार

हाईकोर्ट से शूटर की जमानत मंजूर. ( Photo Credit; Archive )

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शनिवार को भदोही के प्रिंसिपल हत्याकांड में इनामी शूटर जुनैद को जमानत दे दी. कोर्ट ने टिप्पणी की कि आरोपी की पहचान परेड कराने में की गई अनावश्यक देरी जमानत देने का आधार हो सकती है. जज कृष्ण पहल ने कहा कि यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि जब तक कोई व्यक्ति विधिपूर्वक दोषी साबित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाए. यह सिद्धांत की जमानत नियम का आधार है. वकीलों ने पेश की ये दलील : याची के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल कृष्ण और श्यामल कुमार प्रयागी ने दलील दी कि आरोपी जुनैद एफआईआर में नामजद नहीं था. घटना के 54 दिन बाद पहचान परेड कराई गई. सुप्रीम कोर्ट के सिद्धांत के अनुसार यह मान्य नहीं है. याची की पहचान को परेड से पूर्व ही बेपर्दा कर दिया गया था. दोनों अधिवक्ताओं ने बताया क गिरफ्तारी के समय ही मीडिया चैनलों और अखबारों में आरोपी की फोटो प्रकाशित हो गई थी. उसके बाद कराई गई पहचान परेड दूषित है. वहीं अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि याची इनामी अपराधी है. उसे पुलिस ने बड़ी मेहनत के बाद मुंबई से गिरफ्तार किया. जमानत पर रिहा करने पर मुकदमे के ट्रायल पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा. हालांकि कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए जमानत अर्जी मंजूर कर ली.