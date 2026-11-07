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भदोही पुलिस ने 12 लाख रुपये कीमत के 67 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए

भदोही पुलिस ने 67 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए ( Photo Credit: ETV Bharat )

भदोही: दीपावली के शुभ अवसर पर भदोही पुलिस ने कई परिवारों को खुशियों का एक अनूठा तोहफा दिया है. लंबे समय पहले खोए हुए मोबाइल फोन मिलने की आस छोड़ चुके 67 लोगों के चेहरे उस समय अचानक खिल उठे, जब पुलिस ने उन्हें उनके कीमती फोन वापस सौंपे.

पुलिस और सर्विलांस टीम के निरंतर प्रयासों से करीब 12 लाख 39 हजार 500 रुपये के 67 मोबाइल फोन जिले से सफलतापूर्वक बरामद किए गए थे. जिसको शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स ज्ञानपुर स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए.

भदोही पुलिस ने 12 लाख रुपये मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए (VIDEO Credit: ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में जनपद में गुम और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सभी थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीईआईआर पोर्टल का प्रभावी उपयोग कर मोबाइल बरामदगी में तेजी लाने के निर्देश दिए थे.