भदोही पुलिस ने 12 लाख रुपये कीमत के 67 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए
पुलिस और सर्विलांस टीम के प्रयासों से 12 लाख 39 हजार 500 रुपये के 67 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 8:24 PM IST
भदोही: दीपावली के शुभ अवसर पर भदोही पुलिस ने कई परिवारों को खुशियों का एक अनूठा तोहफा दिया है. लंबे समय पहले खोए हुए मोबाइल फोन मिलने की आस छोड़ चुके 67 लोगों के चेहरे उस समय अचानक खिल उठे, जब पुलिस ने उन्हें उनके कीमती फोन वापस सौंपे.
पुलिस और सर्विलांस टीम के निरंतर प्रयासों से करीब 12 लाख 39 हजार 500 रुपये के 67 मोबाइल फोन जिले से सफलतापूर्वक बरामद किए गए थे. जिसको शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स ज्ञानपुर स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए.
पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में जनपद में गुम और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सभी थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीईआईआर पोर्टल का प्रभावी उपयोग कर मोबाइल बरामदगी में तेजी लाने के निर्देश दिए थे.
इसके तहत मोबाइल का आईएमईआई नंबर और अन्य जरूरी विवरण पोर्टल पर दर्ज कर ट्रेसबिलिटी डिटेल्स, सिम नंबर और लोकेशन का तकनीकी विश्लेषण किया गया. जनसुनवाई और डायल-112 के माध्यम से मिली शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई है.
पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक जनपद पुलिस कुल 981 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है. इनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 67 लाख 39 हजार 500 रुपये है. बरामद मोबाइलों में औराई थाना क्षेत्र के 16, सुरियावां के 20, ज्ञानपुर के 10, गोपीगंज के 10, कोईरौना के छह, भदोही के चार और दुर्गागंज का एक मोबाइल शामिल है.
कार्यक्रम में भदोही क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी और ज्ञानपुर क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे. भदोही पुलिस ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रतिबद्ध है.
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