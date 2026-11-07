ETV Bharat / state

भदोही पुलिस ने 12 लाख रुपये कीमत के 67 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए

पुलिस और सर्विलांस टीम के प्रयासों से 12 लाख 39 हजार 500 रुपये के 67 मोबाइल फोन बरामद किए गए थे.

भदोही पुलिस ने 67 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए
भदोही पुलिस ने 67 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 8:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भदोही: दीपावली के शुभ अवसर पर भदोही पुलिस ने कई परिवारों को खुशियों का एक अनूठा तोहफा दिया है. लंबे समय पहले खोए हुए मोबाइल फोन मिलने की आस छोड़ चुके 67 लोगों के चेहरे उस समय अचानक खिल उठे, जब पुलिस ने उन्हें उनके कीमती फोन वापस सौंपे.

पुलिस और सर्विलांस टीम के निरंतर प्रयासों से करीब 12 लाख 39 हजार 500 रुपये के 67 मोबाइल फोन जिले से सफलतापूर्वक बरामद किए गए थे. जिसको शनिवार को रिजर्व पुलिस लाइन्स ज्ञानपुर स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए.

भदोही पुलिस ने 12 लाख रुपये मोबाइल फोन बरामद कर मालिकों को लौटाए (VIDEO Credit: ETV Bharat)


पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन में जनपद में गुम और खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने सभी थानों पर नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटरों को सीईआईआर पोर्टल का प्रभावी उपयोग कर मोबाइल बरामदगी में तेजी लाने के निर्देश दिए थे.

इसके तहत मोबाइल का आईएमईआई नंबर और अन्य जरूरी विवरण पोर्टल पर दर्ज कर ट्रेसबिलिटी डिटेल्स, सिम नंबर और लोकेशन का तकनीकी विश्लेषण किया गया. जनसुनवाई और डायल-112 के माध्यम से मिली शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई है.

पुलिस के अनुसार जनवरी 2026 से अब तक जनपद पुलिस कुल 981 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है. इनकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 67 लाख 39 हजार 500 रुपये है. बरामद मोबाइलों में औराई थाना क्षेत्र के 16, सुरियावां के 20, ज्ञानपुर के 10, गोपीगंज के 10, कोईरौना के छह, भदोही के चार और दुर्गागंज का एक मोबाइल शामिल है.

कार्यक्रम में भदोही क्षेत्राधिकारी सुमित त्रिपाठी और ज्ञानपुर क्षेत्राधिकारी चमन सिंह चावड़ा सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे. भदोही पुलिस ने कहा कि आमजन की सुरक्षा के साथ उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रतिबद्ध है.

ये भी पढ़ें: संभल पुलिस ने 43 लाख के 233 मोबाइल उनके स्वामियों को सौंपे, फोन वापस पाकर कई हुए भावुक

TAGGED:

BHADOHI POLICE RETURNED 67 PHONES
BHADOHI NEWS
67 PHONES RECOVERED FROM BHADOHI
भदोही से 67 फोन बरामद

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.