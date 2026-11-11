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भदोही में 13 वर्षीय दलित किशोरी से दुष्कर्म और प्रेग्नेंट होने का मामला: आरोपी शिवमूरत गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई

परिजन जब शिकायत लेकर पहुंचे तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव से बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक 13 वर्षीय दलित नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म और उसके पांच महीने की गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जब अचानक से किशोरी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब जाकर परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी मिल सकी. इसके तुरंत बाद पीड़िता की मां की लिखित तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

अप्रैल 2026 से लगातार वारदात को दे रहा था अंजाम: पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का ही रहने वाला शिवमूरत बिंद उर्फ नटूल अप्रैल 2026 से उनकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था. आरोपी ने डरा-धमकाकर इस बात को छिपाए रखा और इस दौरान डरी-सहमी किशोरी ने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया. कुछ दिनों से जब बेटी की सेहत लगातार बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपने ऊपर बीते जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई. यह सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें पता चला कि उनकी मासूम बेटी करीब पाँच माह की गर्भवती है.