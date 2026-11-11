भदोही में 13 वर्षीय दलित किशोरी से दुष्कर्म और प्रेग्नेंट होने का मामला: आरोपी शिवमूरत गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
भदोही के सुरियावां क्षेत्र में 13 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म और उसके 5 माह की गर्भवती होने का मामला सामने आया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:35 PM IST
भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सुरियावां थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव से बेहद संवेदनशील और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक 13 वर्षीय दलित नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म और उसके पांच महीने की गर्भवती होने की बात सामने आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. जब अचानक से किशोरी की तबीयत ज्यादा खराब हुई, तब जाकर परिजनों को इस पूरी घटना की जानकारी मिल सकी. इसके तुरंत बाद पीड़िता की मां की लिखित तहरीर पर पुलिस ने नामजद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, एससी-एसटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.
अप्रैल 2026 से लगातार वारदात को दे रहा था अंजाम: पुलिस को दी गई अपनी तहरीर में पीड़िता की मां ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि गांव का ही रहने वाला शिवमूरत बिंद उर्फ नटूल अप्रैल 2026 से उनकी नाबालिग बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म कर रहा था. आरोपी ने डरा-धमकाकर इस बात को छिपाए रखा और इस दौरान डरी-सहमी किशोरी ने किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया. कुछ दिनों से जब बेटी की सेहत लगातार बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद उसने अपने ऊपर बीते जुल्म की पूरी दास्तान सुनाई. यह सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें पता चला कि उनकी मासूम बेटी करीब पाँच माह की गर्भवती है.
धमकी देने और मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप: तहरीर में आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि जब घटना की सच्चाई सामने आने के बाद परिजन शिकायत लेकर आरोपी के घर पहुँचे, तो उन्हें उल्टे जान से मारने की धमकियां दी गईं. इतना ही नहीं, आरोपी पक्ष की तरफ से कुछ पैसे देकर इस गंभीर और घिनौने मामले को आपसी समझौते से दबाने का भरपूर प्रयास भी किया गया. लेकिन जब बात नहीं बनी और मामला थाने तक पहुंचा, तो पुलिस ने बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन लेते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सुरियावां पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए फौरन दबिश दी और नामजद आरोपी शिवमूरत बिंद उर्फ नटूल को धर दबोचा. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और इस पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है. इस अमानवीय घटना के सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है.
यह भी पढ़ें- लखनऊ में पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग युवक ने की आत्महत्या