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भदोही अब संत रविदास नगर, सीएम योगी ने किया ऐलान, पांचवीं बार बदला नाम

भदोही : जनपद पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है. भदोही अब संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा. इसके साथ ही सीएम ने कई करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है. कालीननगरी से विख्यात भदोही के नाम में एक बार फिर परिवर्तन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा सार्वजनिक मंच से घोषणा की है. 1994 में वाराणसी से अलग जनपद बनने के बाद इसका नाम भदोही रखा गया. इसके बाद सरकारें बदलीं तो जिले के नाम में भी बदलाव होता रहा. कभी संत रविदास के नाम पर इसे संत रविदास नगर किया गया तो कभी पुरानी पहचान भदोही की गई.

मुख्यमंत्री ने रविवार को भदोही के कारपेट एक्सपो मार्ट में (4-7 अक्टूबर तक) आयोजित इंडिया कारपेट एक्सपो के स्वर्ण जयंती संस्करण का शुभारंभ किया. उन्होंने स्टॉलों पर जाकर कारीगरों व हस्तशिल्पियों के उत्पाद देखे. इस एक्सपो में लगभग 250 एग्जीबिटर्स और 65 देशों के 450 से अधिक विदेशी बायर्स हिस्सा ले रहे हैं. इनमें ब्रिक्स देशों के 106 बायर्स भी हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की सरकारों पर निशाना साधा. कहा कि यूपी अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश था, लेकिन बीच में बीमारू मानसिकता वाली सरकारों ने इसे बीमारू बना दिया था. जिस उत्तर प्रदेश में कभी कारीगर और हस्तशिल्पी रोजी-रोजगार के लिए पलायन पर मजबूर थे, आज उन्हें अपनी ही माटी में हुनर दिखाने का मंच मिल रहा है. 2017 से पहले दंगा-कर्फ्यू और अराजकता से कारोबार बेहाल था, लेकिन अब कोई माफिया खुली जीप में पिस्टल लहराकर नहीं धमका सकता. न ही बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है. आज कालीन उद्योग को तकनीक, डिजाइन और बाजार के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा मिली है. भदोही का कालीन दुनिया के बाजार में अपनी पहचान बना रहा है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हताशा और निराशा थी. दंगा, कर्फ्यू, उपद्रव और माफियागिरी के कारण कारोबार का माहौल नहीं था. कारीगर को काम नहीं मिलता था और देशी-विदेशी खरीदार भी नहीं आते थे. सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना में भदोही के कालीन को शामिल कर कारीगरों को तकनीक, डिजाइन और बाजार से जोड़ा है.

सीएम ने कहा कि संत रविदास नगर और सिल्क क्लस्टर से 6,100 करोड़ का निर्यात हो रहा है. देश के कुल कालीन निर्यात में संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर और वाराणसी के सिल्क क्लस्टर की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत है. अकेले संत रविदास नगर में 2,500 एमएसएमई यूनिट हैं, जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 हजार करोड़ है. इस उद्योग से पांच लाख से अधिक लोगों को सीधे रोजगार मिला है.

बताया कि जनपद में निर्मित 90 प्रतिशत कालीन अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन समेत विभिन्न देशों को निर्यात किए जाते हैं. भदोही के हस्तनिर्मित कालीन को जीआई टैग भी मिला है. कारपेट और टेक्सटाइल क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा, डिजाइनिंग और डाइंग के प्रशिक्षण के लिए भदोही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी स्थापित है.

सीएम योगी ने कहा कि भदोही के हुनरमंद हाथों से तैयार कालीन आज दुनिया के बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों की शोभा बढ़ा रहे हैं. देश के नए संसद भवन में बिछा कालीन भी संत रविदास नगर में तैयार हुआ है. जिले के पास जीआई टैग, ओडीओपी प्लेटफार्म, कारपेट एक्सपो मार्ट और मजबूत निर्यात तंत्र है. लखनऊ और हरदोई के बीच एक हजार एकड़ में पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है. प्रदेश के प्रत्येक जनपद में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल एंप्लॉयमेंट एंड स्किलिंग जोन बनाने की तैयारी है. यहां उद्योगों की मांग के अनुसार स्किल्ड मैनपावर तैयार की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छह लाख से अधिक विजिटर पहुंचे. डेढ़ लाख से अधिक बी2बी बैठकें हुईं. इसमें 2,400 से अधिक एग्जीबिटर्स और 650 से अधिक विदेशी खरीदार शामिल हुए.

कारपेट एक्सपो मार्ट में सीएम योगी (Photo Credit; ETV Bharat)

कब-कब बदला नाम

भदोही पहले वाराणसी जिले का हिस्सा था. अलग जिला बनाने की मांग के बाद 30 जून 1994 को पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में भदोही को अलग जनपद बनाया गया. 4 दिसंबर 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया था. 2020 में जब भदोही नाम दोबारा प्रचलित हो चुका था, मायावती ने कहा था कि यदि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनती है तो भदोही का नाम फिर से संत रविदास नगर किया जाएगा. उन्होंने तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगाया था कि उसने जातिवादी मानसिकता के कारण संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही किया है. 1999 में एक बार फिर जिले के नाम में बदलाव हुआ था. पूर्व मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता की भाजपा सरकार में 12 नवंबर 1999 को नाम 'संत रविदास नगर भदोही' किया गया.

2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद पुराने नामों की बहाली का सिलसिला शुरू हुआ. 6 दिसंबर 2014 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में संत रविदास नगर का नाम फिर भदोही करने का फैसला लिया गया. 2026 में योगी आदित्यनाथ ने फिर संत रविदास नगर नाम की घोषणा की. 29 जुलाई 2026 को वाराणसी में संत रविदास की 650वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम में योगी ने कहा था कि भदोही फिर से संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा.

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