भदोही में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा: पटाखों के झोले में धमाके से 11 लोग झुलसे, कई की हालत गंभीर
भदोही के चौरी थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पटाखों में आग लगने से धमाका हो गया. हादसे में 11 लोग झुलस गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 8:17 PM IST
भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है. चौरी पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक के पास सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का पंडाल सजा हुआ था. बीते करीब 35 सालों से यहां नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती रही है.
विजयदशमी यानी विजयादशमी के दिन दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे जब कमेटी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ मूर्ति को विसर्जन के लिए लाठियां नहर ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.
पटाखों के झोले में चिंगारी से हुआ विस्फोट: विसर्जन यात्रा में शामिल कुछ युवक अपने साथ एक झोले में पटाखों का बड़ा बंडल लेकर चल रहे थे और रास्ते में पटाखे फोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे. इसी बीच जलते हुए पटाखे से एक चिंगारी अचानक झोले के अंदर रखे बाकी पटाखों पर जा गिरी, जिससे झोले में एक साथ भयंकर धमाका हो गया. पूजा पंडाल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर हुए इस अचानक विस्फोट से मौके पर भगदड़ मच गई और धुएं के गुबार के बीच चीख-पुकार सुनाई देने लगी. इस भीषण हादसे में दीपक गुप्ता, जायस विश्वकर्मा, अंश बरनवाल, प्रभावती और रोहित गुप्ता समेत कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए.
मासूम बच्चों समेत कई लोग हुए हादसे में घायल: विस्फोट में चौरी बाजार और आसपास के गांवों के रहने वाले कई युवक और मासूम बच्चे भी चपेट में आ गए. 16 वर्षीय जायस विश्वकर्मा अपने परिवार का इकलौता बेटा है और कक्षा 10वीं का छात्र है, जो हादसे में 40 प्रतिशत तक झुलस गया है. वहीं 22 साल के रोहित गुप्ता 60 प्रतिशत से ज्यादा झुलस गए हैं, जबकि बुजुर्ग महिला प्रभावती को भी चोटें आई हैं. इसके अलावा पटाखे के धमाके की वजह से अमित, विक्की, सोना और मोना जैसे छोटे बच्चे भी मामूली रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
अस्पतालों में चल रहा इलाज और पुलिस की जांच शुरू: हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए भदोही और वाराणसी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया. गंभीर रूप से झुलसे शुभम विश्वकर्मा समेत कुछ अन्य लोगों का इलाज वाराणसी के हेरिटेज अस्पताल में जारी है, जबकि बाकी घायलों का भदोही के निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही औराई क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह भदोही के निजी अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों के परिजनों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना. पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है कि आखिर यह लापरवाही कैसे हुई.
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