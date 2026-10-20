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भदोही में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा: पटाखों के झोले में धमाके से 11 लोग झुलसे, कई की हालत गंभीर

पूजा पंडाल से निकलते ही 20 मीटर दूर हुआ हादसा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

भदोही: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद और सनसनीखेज खबर सामने आई है. चौरी पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक के पास सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति का पंडाल सजा हुआ था. बीते करीब 35 सालों से यहां नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर पूजा-अर्चना की जाती रही है.

विजयदशमी यानी विजयादशमी के दिन दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे जब कमेटी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़े उत्साह के साथ मूर्ति को विसर्जन के लिए लाठियां नहर ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया.

क्षेत्राधिकारी औराई राजीव कुमार सिंह पहुंचे अस्पताल. (Video Credit: ETV Bharat) पटाखों के झोले में चिंगारी से हुआ विस्फोट: विसर्जन यात्रा में शामिल कुछ युवक अपने साथ एक झोले में पटाखों का बड़ा बंडल लेकर चल रहे थे और रास्ते में पटाखे फोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे. इसी बीच जलते हुए पटाखे से एक चिंगारी अचानक झोले के अंदर रखे बाकी पटाखों पर जा गिरी, जिससे झोले में एक साथ भयंकर धमाका हो गया. पूजा पंडाल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर हुए इस अचानक विस्फोट से मौके पर भगदड़ मच गई और धुएं के गुबार के बीच चीख-पुकार सुनाई देने लगी. इस भीषण हादसे में दीपक गुप्ता, जायस विश्वकर्मा, अंश बरनवाल, प्रभावती और रोहित गुप्ता समेत कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए.