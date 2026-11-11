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भदोही में घर से बैंक जाने की बात कहकर निकली महिला का शव अस्पताल में मिला, सामने आई ऐसी बात

महिला की संदिग्ध हालात में मौत. ( Photo Credit : ETV Bharat )

भदोही : कोतवाली क्षेत्र के लोहारान गली, कटरा बाजार निवासी महिला (50) का शव मंगलवार को कोतवाली के सामने स्थित महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के कमरे में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव की शिनाख्त बदरुन्निसा पत्नी मोहम्मद सलीम के रूप में की. प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं महिला के घरवालों ने कई सवाल उठाए हैं.





बताया गया कि बदरुन्निसा मंगलवार सुबह घर से बैंक जाने की बात कहकर निकली थी. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में गए. आसपास और संभावित स्थानों पर खोजबीन के बाद भी बदरुन्निसा का कोई पता नहीं चला. इसके बाद परिजन भदोही कोतवाली पहुंचे. इसी दौरान कोतवाली के सामने स्थित महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल के कमरे में महिला का शव मिलने की जानकारी मिली. संदेह होने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां बदरुन्निसा का शव फंदे से लटक रहा था.