भदोही में घर से बैंक जाने की बात कहकर निकली महिला का शव अस्पताल में मिला, सामने आई ऐसी बात
कोतवाली के सामने स्थित महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के आवासीय कमरे में मिला शव. घरवाले उठा रहे कई सवाल.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:28 AM IST
भदोही : कोतवाली क्षेत्र के लोहारान गली, कटरा बाजार निवासी महिला (50) का शव मंगलवार को कोतवाली के सामने स्थित महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के कमरे में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव की शिनाख्त बदरुन्निसा पत्नी मोहम्मद सलीम के रूप में की. प्राथमिक जांच के आधार पर पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. वहीं महिला के घरवालों ने कई सवाल उठाए हैं.
बताया गया कि बदरुन्निसा मंगलवार सुबह घर से बैंक जाने की बात कहकर निकली थी. काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में गए. आसपास और संभावित स्थानों पर खोजबीन के बाद भी बदरुन्निसा का कोई पता नहीं चला. इसके बाद परिजन भदोही कोतवाली पहुंचे. इसी दौरान कोतवाली के सामने स्थित महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल के कमरे में महिला का शव मिलने की जानकारी मिली. संदेह होने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे, जहां बदरुन्निसा का शव फंदे से लटक रहा था.
पति मोहम्मद सलीम ने बताया कि बदरुन्निसा मानसिक रूप से अस्वस्थ थीं. वह अक्सर बिना बताए घर से निकल जाती थीं. मंगलवार सुबह बैंक जाने की बात कहकर निकली थी. शाम तक घर नहीं लौटने पर परिवार के लोग तलाश कर रहे थे. बदरुन्निसा अस्पताल के आवासीय कमरे तक कैसे पहुंची, इसकी जानकारी नहीं है.
कोतवाली प्रभारी शैलेष कुमार राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाली जा रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस टीम सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.