ETV Bharat / state

10 नवंबर तक डीप फ्रीजर में रहेगा भदंत ज्ञानेश्वर का पार्थिव शरीर; 11 को होगा अंतिम संस्कार, कुशीनगर पहुंचे म्यांमार के राजदूत

लखनऊ के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांसें, मंदिर में बनेगा स्तूप.

भदंत ज्ञानेश्वर का निधन
भदंत ज्ञानेश्वर का निधन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 9:08 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 9:24 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

कुशीनगर : बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविर का शुक्रवार सुबह लखनऊ के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया. वे कुशीनगर में बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे. देश-विदेश के बौद्ध अनुयायियों के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर 10 नवंबर तक डीप फ्रीजर में रखा गया है.

बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया : भदंत एबी ज्ञानेश्वर का जन्मदिन 10 नवंबर को है. 11 नवंबर को नगर भ्रमण के बाद बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार म्यांमार मन्दिर में ही पीछे की तरफ निर्धारित स्थान पर किया जाएगा. भदंत ज्ञानेश्वर ने कुशीनगर में बौद्ध भिक्षु संघ के अध्यक्ष के रूप में बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

भदंत ज्ञानेश्वर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे लोग. (Video credit: ETV Bharat)

मंदिर कैंपस में पीछे की तरफ होगा अंतिम संस्कार : भंते अशोक ने बताया कि गुरु जी की यही इच्छा थी कि सही बौद्ध भिक्षुओं में आपसी प्रेम रहे. उनके अनुयायियों को अन्तिम दर्शन मिल सके और मंदिर कैम्पस में ही पीछे की तरफ उनका अंतिम संस्कार हो हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं. गुरु जी को पहले बुखार हुआ था. हम लोग उन्हें लेकर गोरखपुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे जहां डॉक्टरों ने वेंटीलेटर पर रखने की बात कही.

मेदांता अस्पताल में होता था इलाज : उन्होंने बताया कि हम लोग उन्हें लेकर सीधा मेदांता अस्पताल लखनऊ चले गए, क्योंकि गुरुजी का इलाज वहीं पर हमेशा होता रहता था और हर बार सही होकर वापस लौट आते थे. इस बार वह क्रिया नहीं हो पाई. कुछ ऐसी बातें थीं जो गुरुजी अपने अंतिम समय में बताना चाहते थे, लेकिन ऑक्सीजन मास्क लगे होने की वजह से कुछ बता नहीं पाए. लिखने के लिए कागज और पेन भी दिया गया, लेकिन वो कुछ लिख भी नहीं पाए.

भदंत ज्ञानेश्वर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे लोग
भदंत ज्ञानेश्वर के अंतिम दर्शन करने पहुंचे लोग (Photo credit: ETV Bharat)

10 नवंबर को जन्मदिवस : भंते महेंद्र ने बताया कि इस 10 नवंबर को गुरुजी का जन्मदिवस है. हम सभी लोगों की दिली इच्छा थी कि इस वर्ष उनका जन्मदिवस बहुत ही धूम धाम से मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही गुरु जी का देहावसान हो गया. गुरु जी की 11 नवंबर को नगर भ्रमण करने की आखिरी इच्छा थी, वह कराई जाएगी.

मंदिर में बनेगा स्तूप : उन्होंने बताया कि यहां से बिहार, महापरिनिर्वाण होते हुए कसया, कुशीनगर की परिक्रमा करके यहीं बर्मी बुद्ध बिहार में उनका बौद्ध रीति रिवाज के अनुसार दाह संस्कार कराया जाएगा. उनकी समाधि और स्तूप इसी वर्मा मंदिर में बनेगा. यह बहुत ही दुखदाई समय है. गुरु जी ने पूर्वांचल में एक धम्म का दीप जलाए थे. गुरुजी का साया हम लोगों से छूट गया है.

भंते नंदरतन ने बताया कि गुरुजी का एक तकिया कलाम था जो हमेशा बहुत खुश होते थे तो बोलते थे 'असली बोतल'. दिनेश प्रियदर्शी ने 1993 में एक कैसेट बनाई थी और पहला गाना था "लुंबिनी वन में जन्म बुद्ध का कुशीनगर महापरिनिर्वाण जहां बिराजे ज्ञानेश्वर जी म्यांमार से आकर".

उन्होंने बताया कि हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है तो उन्होंने बताया था कि व्यक्ति का जो जीवन है, कांच की बोतल के समक्ष है. जिसमें सब कुछ प्रतीत होता है, लेकिन जब आप उसमें कलर मिला दो और जिस प्रकार का कलर हरा, नीला, पीला उसी तरह व्यक्ति का जो मन है जो माटी जन्म से आता है उसी तरह पवित्र होता है, लेकिन जैसे ही समाज में आता है तो समाज के कुरीतियों, राग द्वेष आदि से व्यक्ति पर हावी हो जाता है. उसी प्रकार व्यक्ति भी हो जाता है.

भदंत ज्ञानेश्वर का पार्थिव शरीर
भदंत ज्ञानेश्वर का पार्थिव शरीर (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया था कि बोतल की तरह ही अपने मन को साफ और स्वच्छ रखा करो. गुरुजी की अंतिम इच्छा थी कि उनके मरने के बाद उनके शव को रखा जाए. उनके अनुयायी पूरी दुनिया में हैं, उनको दर्शन करने के लिए मेरे शरीर को नगर भ्रमण कराना. जब वो जिंदा थे तो अपने व्हील चेयर से मंदिर के प्रांगण में जाते थे और इशारा करके कहते थे कि मुझे इस स्थान पर जलाना और जलाने के बाद जो स्तूप बनता है, बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने गुरुओं का जो सम्मान होता है, उसे करना और जब जब तुम लोग अपने जीवन में कभी निराश हो या कोई कष्ट हो तब आकर स्तूप को एक नजर से देखना तुम्हे तुम्हारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

भदंत ज्ञानेश्वर साहित्यिक कार्यों के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे. उन्हें म्यांमार के सर्वोच्च धार्मिक सम्मान 'अभिधज्जा महारथ गुरु' से सम्मानित किया गया था. यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं. म्यांमार सरकार ने उन्हें वर्ष 2021 में यह उपाधि प्रदान की थी. उन्होंने बौद्ध धर्म और कुशीनगर के विकास से संबंधित कई लेख और पुस्तकें लिखीं, जिनमें 'भदंत ज्ञानेश्वर महास्थविरः जीवन एवं कृतित्व' प्रमुख है.



भदंत ज्ञानेश्वर का जन्म 1936 में बर्मा (म्यांमार) में हुआ था. 1963 में वे भारत आ गए थे. उन्होंने कुशीनगर में सबसे पहले वर्मा बुद्ध मंदिर की स्थापना की. उनका जीवन बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार-प्रसार में समर्पित रहा. भारत सरकार ने 1977 में उन्हें भारतीय नागरिकता दी थी. उसके बाद से वे कुशीनगर में ही रहे. बौद्ध धर्म में उनके योगदान को देखते हुए म्यांमार सरकार ने 2021 में उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान 'अभिध्वजा महारथा गुरु' से अलंकृत किया था.


म्यांमार के राजदूत ने किये अंतिम दर्शन : म्यांमार राजदूत जाउ ओलिन ने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए दो माला अर्पित की. जिसमें एक उन्होंने अपने तथा दूसरी वाणिज्य दूतावास जनरल और म्यांमार के वाणिज्य दूतावास जनरल वाणिज्य दूतावास कोलकाता की तरफ से थी. उन्होंने उनका संदेश भी पढ़ा.

अंतिम दर्शन करने पहुंचे म्यांमार के राजदूत
अंतिम दर्शन करने पहुंचे म्यांमार के राजदूत (Photo credit: ETV Bharat)

भदंत ज्ञानेश्वर की तबीयत 11 अक्टूबर को बिगड़ गई थी. उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लगभग 20 दिनों के इलाज के बाद उन्होंने 31 अक्टूबर यानी शुक्रवार को सुबह 4.50 बजे अंतिम सांस ली. जहां से उन्हें पहले केजीएमयू ले जाया गया. उनके शरीर पर संरक्षण करने वाले केमिकल लगाए गये, फिर उनका पार्थिव शरीर शुक्रवार की रात 09:50 पर लाया गया. म्यामांर देश राजदूत म्यामार जाउ ओलीन और मशहूर फिल्म अभिनेत्री और गायिका चो प्योने ने कुशीनगर म्यामांर मन्दिर पहुंचकर उनके अन्तिम दर्शन किये.



यह भी पढ़ें : कुशीनगर भिक्षु संघ अध्यक्ष भदंत ज्ञानेश्वर का निधन, म्यांमार बौद्ध मंदिर के मुख्य मठाधीश थे

Last Updated : November 1, 2025 at 9:24 PM IST

TAGGED:

90 YEARS OLD BHADANT GYANESHWAR DIE
PRESIDENT BHADANT GYANESHWAR
BHADANT GYANESHWAR NO MORE
KUSHINAGAR NEWS
KUSHINAGAR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.