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भभुआ में हाहाकार! 2 दिनों से बिजली गायब, भीषण गर्मी में त्रस्त जनता ने पुलिस के सामने काटा बवाल

लो वोल्टेज और बिजली कटौती से परेशानी : इस दौरान मुख्य चौंक जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गयी. वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद समझा कर लोगों को हटाया, जिसके बाद आवागमन शुरू किया गया. वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि लंबे समय से भभुआ शहर के वार्ड नं 24 और 25 में बिजली आपूर्ति बाधित है और कई बार शिकायत करने के बावजूद विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

कैमूर : बिहार के भभुआ शहर में वार्ड संख्या 24 और 25 में लगातार दो दिनों से बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं. भीषण गर्मी में बिजली की समस्या के चलते लोग आक्रोशित हैं. गुस्से में स्थानीय लोगों ने भभुआ शहर के एकता चौक को एक घंटा जाम कर दिया. इस दौरान वार्ड 24 एवं 25 के लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया.

'बिजली विभाग लापरवाह बना' : प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लो वोल्टेज के कारण समरसेबल पंप नहीं चल रहे हैं. जिससे भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट गहरा गया है. बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जबकि हम लोग भभुआ शहरी क्षेत्र के हैं और समय पर बिजली बिल भी जमा करते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों को सही बिजली नहीं मिल रही है. जब इसकी शिकायत बिजली विभाग के भभुआ जेई को किया जाता है तो उनके द्वारा फोन तक नहीं उठाया जाता. इस मामले में उनकी साफ लापरवाही और मनमानी सामने नजर आ रही है, हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.

एकता चौक पर एक घंटे किया जाम (ETV Bharat)

'नहीं सुधरी बिजली तो फिर होगा प्रदर्शन' : वहीं जाम के कारण एक घंटा तक आवागमन प्रभावित रहा. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो भभुआ की जनता बिजली विभाग के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा. हमारी मांगे हैं कि जिस तरह हम लोग समय पर बिजली बिल जमा करते हैं, उसी तरह हम लोगों को बिजली की सुविधाएं मिले.

बिजली विभाग के खिलाफ फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

"लो वोल्टेज और बिजली कटौती के कारण हम लोग परेशान हैं. समरसेबल पंप नहीं चल रहा है जिसके चलते वार्ड 24 और 25 में पानी का संकट है. गर्मी में सोना मुश्किल हो रहा है. इसकी शिकायत लेकर बिजली विभाग जाते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है. जेई फोन नहीं उठाता है. ये लापरवाही है और इसे हम उपभोक्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे."- रविंद्र कुमार प्रकाश, पूर्व वार्ड पार्षद, भभुआ वार्ड-24

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