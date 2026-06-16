ETV Bharat / state

हजारीबाग में बीजीआर कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़, परियोजना का लगातार हो रहा विरोध

हजारीबाग में अज्ञात हमलावरों ने बीजीआर कंपनी के कार्यालय पर हमला कर दिया.

BGR COAL COMPANY IN HAZARIBAG
बीजीआर कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 16, 2026 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हजारीबागः जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित बादाम कोल खनन परियोजना के एमडीओ (माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर) बीजीआर कंपनी के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है. हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की पुष्टि बड़का गांव थाना प्रभारी दीपक सिंह ने की है.

बीजीआर कार्यालय पर हमला

हजारीबाग का बड़कागांव कोल उत्खनन के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है. कोल उत्खनन होने के बाद यहां आपराधिक घटना में भी वृद्धि हुई है. इस बीच मंगलवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने बादाम कोल उत्खनन परियोजना के एमडीओ बीजीआर कार्यालय पर हमला कर दिया. घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है.

बीजीआर कंपनी में तोड़फोड़ (Etv Bharat)

पुलिस मामले की कर रही है जांच

बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों की एक भीड़ बीजीआर कंपनी के कार्यालय पहुंची और तोड़फोड़ करने के बाद मौके से फरार हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

जल्द हमलावरों की होगी पहचान

उन्होंने कहा कि हमले में शामिल लोगों की पहचान कर जल्द ही उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल थाना प्रभारी और एसडीपीओ घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के अन्य वरीय अधिकारी भी घटनास्थल का दौरा कर सकते हैं.

परियोजना का लगातार हो रहा विरोध

बीजीआर बादाम कोल खनन परियोजना की एमडीओ कंपनी है. इस परियोजना का क्षेत्र के कुछ स्थानीय रैयतों द्वारा लगातार विरोध किया जाता रहा है. हालांकि इस घटना के पीछे किसका हाथ है, इसका खुलासा अभी नहीं हो सका है.

ये भी पढ़ें-

पीएलएफआई के नाम पर एक करोड़ रुपए की मांगी गई रंगदारी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी

माओवादी संगठन टीपीसी के नाम पर बीजीआर कोल कंपनी से मांगी 50 लाख की रंगदारी, एफआईआर दर्ज

हजारीबाग में हाइवा से कुचलकर माइनिंग कर्माचारी की मौत, 24 घंटे से लोगों का प्रदर्शन जारी, विरोध में बंद कराया माइंस और कोल ट्रांसपोर्टिंग

TAGGED:

BADAM COAL MINING PROJECT
बीजीआर कंपनी के कार्यालय पर हमला
बीजीआर कार्यालय में तोड़फोड़
MINE DEVELOPER AND OPERATOR
BGR COAL COMPANY IN HAZARIBAG

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.