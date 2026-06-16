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हजारीबाग में बीजीआर कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़, परियोजना का लगातार हो रहा विरोध

बीजीआर कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ ( Etv Bharat )

हजारीबागः जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित बादाम कोल खनन परियोजना के एमडीओ (माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर) बीजीआर कंपनी के कार्यालय पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा है. हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है. घटना की पुष्टि बड़का गांव थाना प्रभारी दीपक सिंह ने की है.

बीजीआर कार्यालय पर हमला

हजारीबाग का बड़कागांव कोल उत्खनन के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है. कोल उत्खनन होने के बाद यहां आपराधिक घटना में भी वृद्धि हुई है. इस बीच मंगलवार सुबह अज्ञात अपराधियों ने बादाम कोल उत्खनन परियोजना के एमडीओ बीजीआर कार्यालय पर हमला कर दिया. घटना सुबह करीब 5 बजे की बताई जा रही है.

बीजीआर कंपनी में तोड़फोड़ (Etv Bharat)

पुलिस मामले की कर रही है जांच

बड़कागांव थाना प्रभारी दीपक सिंह ने बताया कि अज्ञात लोगों की एक भीड़ बीजीआर कंपनी के कार्यालय पहुंची और तोड़फोड़ करने के बाद मौके से फरार हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

जल्द हमलावरों की होगी पहचान