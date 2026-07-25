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बियॉन्ड द क्लासरूम विद द कलेक्टर कार्यक्रम,छात्रों ने कलेक्टर से किया संवाद, बताया अपना लक्ष्य

कोरिया जिले में बियॉन्ड द क्लासरूम विद द कलेक्टर का आयोजन हुआ.पहली बार हुए आयोजन में 15 छात्रों ने शिरकत की.

Beyond the Classroom with the Collector
बियॉन्ड द क्लासरूम विद द कलेक्टर कार्यक्रम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 7:02 PM IST

5 Min Read
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कोरिया : शिक्षा केवल कक्षा और पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभव, संवाद, संस्कृति और प्रेरणा ही व्यक्तित्व निर्माण की वास्तविक आधारशिला हैं. इसी सोच को साकार करते हुए जिला प्रशासन कोरिया ने एक अभिनव पहल "Beyond the Classroom with the Collector – The Collector's-15" की शुरुआत की.इस महत्वाकांक्षी पहल के अंतर्गत शनिवार को प्रथम संवाद सत्र "Dreamers-15" का आयोजन कलेक्टर निवास में किया गया, जिसने विद्यार्थियों को प्रशासन, प्रेरणा, संस्कृति और जीवन मूल्यों से जोड़ने की एक नई मिसाल प्रस्तुत की.

पहली बार हुआ आयोजन

पहली बार कोरिया जिले में कलेक्टर निवास के द्वार विद्यार्थियों के लिए खुले. प्रशासनिक बैठकों और औपचारिक निर्णयों के लिए पहचाने जाने वाले इस परिसर में इस बार बच्चों की मुस्कान, उनके सपने, जिज्ञासाएं और सीखने का उत्साह दिखाई दिया. कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि प्रशासन केवल शासन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के भविष्य यानी बच्चों के सपनों का भी सहभागी बन सकता है.

Students shared their preparations with the Collector
छात्रों ने कलेक्टर से किया संवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कौन-कौन हुआ शामिल ?
प्रथम बैच "ड्रीमर्स-15" में जिले के अलग-अलग विद्यालयों से चयनित 15 प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया. इनमें बोर्ड परीक्षाओं के टॉपर, युवा संसद प्रतियोगिता के विजेता, उत्कृष्ट चित्रकार, गायक, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तथा विभिन्न क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके विद्यार्थी शामिल थे। चयन केवल शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा, रचनात्मकता, नेतृत्व क्षमता और सीखने की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर किया गया। कार्यक्रम में नवपदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरिया योगेन्द्र श्रीवास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे.

Students shared their preparations with the Collector
कलेक्टर से छात्रों ने अपने तैयारियों को किया साझा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विद्यार्थियों ने बताया अपना लक्ष्य

जिले की प्रेरक शिक्षिका जिज्ञासा दुबे ने भी विद्यार्थियों से संवाद करते हुए अनुशासन, जिज्ञासा और जीवनभर सीखते रहने की आदत को सफलता का मूल मंत्र बताया. कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक भाषणों से नहीं, आइस-ब्रेकिंग गतिविधियों से हुई. "ड्रीमर्स-15" थीम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने खुलकर अपने भविष्य के सपनों को साझा किया. किसी ने अंतरराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी बनने की इच्छा जताई, तो किसी ने राष्ट्रीय स्तर का चित्रकार बनने का सपना बताया. एक विद्यार्थी ने जापानी गेमिंग स्टूडियो स्थापित कर उद्यमी बनने का लक्ष्य रखा, जबकि किसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की इच्छा व्यक्त की.

Organization of first dialogue session
प्रथम संवाद सत्र का आयोजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कई विद्यार्थियों ने न्यूरोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट बनकर समाज की सेवा करने का संकल्प साझा किया.वहीं एक छात्र ने आधुनिक खेती के माध्यम से अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाने और माता-पिता की सेवा को जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया कार्यक्रम की एक विशेष गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को पहले अपने माता-पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताकर उनके संघर्ष, त्याग और सपनों को जानने का कार्य दिया गया था.

Various activities with the Collector
कलेक्टर के साथ कई तरह की गतिविधियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


संवाद के दौरान कई विद्यार्थी भावुक हो गए. उन्होने कहा कि पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनके माता-पिता कितनी मेहनत और त्याग के साथ उन्हें बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रहे हैं. इस अनुभव ने उनके भीतर परिवार के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और जिम्मेदारी की भावना को और अधिक मजबूत किया. भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक कलाकार सफियानो पावले ने विद्यार्थियों को पारंपरिक गोदना आर्ट का प्रशिक्षण दिया. राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित कलाकार ने बच्चों को छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक कला, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराया.

छात्रों ने कलेक्टर से किया संवाद (Etv Bharat)

कलेक्टर ने विद्यार्थियों के साथ किया भोजन

संवाद के उपरांत कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने सभी विद्यार्थियों के साथ आत्मीय वातावरण में भोजन किया.भोजन में छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन फरहा सहित उत्तर भारतीय एवं दक्षिण भारतीय व्यंजनों को शामिल किया गया, जिससे बच्चों को भारतीय खान-पान की विविधता और अपनी स्थानीय संस्कृति का अनुभव प्राप्त हुआ. कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों को जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल झुमका जलाशय का भ्रमण कराया गया.भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अपने जिले की प्राकृतिक सुंदरता, पर्यटन संभावनाओं और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को निकट से जाना.

Beyond the Classroom with the Collector Program
बियॉन्ड द क्लासरूम विद द कलेक्टर कार्यक्रम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने कहा हर बच्चे के भीतर एक सपना होता है.हमारा प्रयास केवल उन सपनों को सुनना नहीं, बल्कि उन्हें विश्वास देना है कि वे उन्हें पूरा कर सकते हैं.जब बच्चे खुलकर संवाद करते हैं, अपने परिवार के संघर्षों को समझते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं और अपने सपनों को शब्द देते हैं, तभी नेतृत्व की वास्तविक शुरुआत होती है. 'द कलेक्टर्स-15' केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों, संवाद, विरासत और व्यक्तित्व विकास की एक सतत यात्रा है- रोक्तिमा यादव, कलेक्टर

Beyond the Classroom with the Collector Program
कलेक्टर ने किया छात्रों से संवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कार्यक्रम के अंत में प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रेरणादायक स्मृति संदेश भेंट किया गया, जिस पर लिखा था सपने बड़े रखो, खुद पर विश्वास बनाए रखो. निरंतर मेहनत करो, असफलताओं से कभी मत डरो. मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम अपने परिवार, अपने जिले और अपने देश का गौरव बनोगे.


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