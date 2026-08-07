BHU के सर सुंदर लाल अस्पताल में अवांछनीय तत्वों की लगी तस्वीरें; मरीजों को सावधान करने की पहल
50 सीसी कैमरों के जरिए निगरानी को बढ़ाया गया है. निगरानी के जरिए ऐसे सामान्य चेहरों की पहचान की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 9:06 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में हर रोज बड़ी संख्या में मरीजों का आना होता है, लेकिन मरीज और उनके परिजनों को कई बार यहां मौजूद अवांछनीय तत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग अपना निशाना बना लेते हैं. हाल ही के दिनों में मरीज के परिजनों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की जद्दोजहद के बीच कुछ अवांछनीय तत्वों की मारपीट की बातें भी सामने आई है.
इसके बाद अस्पताल परिसर में लगे सीसी कैमरे के जरिए यहां एक्टिव ऐसे लोगों की पहचान कर परिसर में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर दिखाते हुए लोगों को अलर्ट करने का काम अस्पताल प्रशासन ने शुरू किया है. यह पहला मौका है जब से सुंदर लाल अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को दलालों के चंगुल से बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है.
अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. पुनीत का कहना है कि अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहां मरीजों और उनके परिजनों को परेशान करें उन पर दूसरे अस्पतालों में ले जाने का प्रेशर डालें बाहरी दवाई के लिए या जांच के लिए उन पर प्रेशर बनाएं, यह चीज सही नहीं है.
इस वजह से परिसर में लगे लगभग 50 सीसी कैमरों के जरिए निगरानी को बढ़ाया गया है और निगरानी के जरिए ऐसे सामान्य चेहरों की पहचान की जा रही है, जो नियमित तौर पर अस्पताल प्रशासन को परेशान कर रहे हैं और परिसर में रोज दिखाई देते हैं.
मरीजों के भीड़ के बीच एक्टिव रहते हैं और मरीजों के साथ उनके परिजनों को परेशान करते हैं. ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए इन पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है. इसके लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से नंबर भी जारी किए गए ताकि इनकी पहचान करके उनकी मौजूदगी की सूचना अस्पताल प्रशासन को दी जा सके ताकि इन पर कार्रवाई हो.
चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि अब तक लगभग दो दर्जन से ज्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है. उनके वीडियो के जरिए उनकी तस्वीरों को निकालकर अस्पताल प्रशासन ने जागरूकता के लिए यहां लगी बड़ी एलइडी स्क्रीन पर उनकी तस्वीरों को प्रदर्शित करना शुरू कर दिया है, ताकि यहां आने वाले मरीज और उनके परिजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर यह पहचान कर सकें कि कौन गलत व्यक्ति उनके लिए परेशानी का सबक बन सकता है.
उनका कहना है कि इसे लेकर पिछले दिनों कुछ शिकायतें भी मिली थी कि बाहरी लोगों द्वारा परिजनों और मरीजों को परेशान किया जाता है. और उन पर यह दबाव बनाया जाता है कि यहां समय लग सकता है आप बाहर किसी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट जांच केंद्र पर चल के काम करवा लीजिए.
ऐसे लगातार मरीज और उनके परिजनों को परेशान करने वालों को चिन्हित करने के लिए खुफिया विभाग की टीमों को भी एक्टिव किया गया है, ताकि इनको पकड़कर इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सके.
इससे न सिर्फ यहां आने वाले लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि अस्पताल प्रशासन ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर सकेगा जो यहां अलग-अलग गलत कारण के कामों में भी लिप्त हैं.
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