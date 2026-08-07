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BHU के सर सुंदर लाल अस्पताल में अवांछनीय तत्वों की लगी तस्वीरें; मरीजों को सावधान करने की पहल

BHU के सर सुंदर लाल अस्पताल में अवांछनीय तत्वों की लगी तस्वीरें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में हर रोज बड़ी संख्या में मरीजों का आना होता है, लेकिन मरीज और उनके परिजनों को कई बार यहां मौजूद अवांछनीय तत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग अपना निशाना बना लेते हैं. हाल ही के दिनों में मरीज के परिजनों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की जद्दोजहद के बीच कुछ अवांछनीय तत्वों की मारपीट की बातें भी सामने आई है. इसके बाद अस्पताल परिसर में लगे सीसी कैमरे के जरिए यहां एक्टिव ऐसे लोगों की पहचान कर परिसर में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर दिखाते हुए लोगों को अलर्ट करने का काम अस्पताल प्रशासन ने शुरू किया है. यह पहला मौका है जब से सुंदर लाल अस्पताल में मरीज और उनके परिजनों को दलालों के चंगुल से बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. मरीजों को सावधान करने की पहल. (Video Credit: ETV Bharat) अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक प्रो. पुनीत का कहना है कि अस्पताल परिसर में किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी बर्दाश्त नहीं की जा सकती. कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहां मरीजों और उनके परिजनों को परेशान करें उन पर दूसरे अस्पतालों में ले जाने का प्रेशर डालें बाहरी दवाई के लिए या जांच के लिए उन पर प्रेशर बनाएं, यह चीज सही नहीं है. इस वजह से परिसर में लगे लगभग 50 सीसी कैमरों के जरिए निगरानी को बढ़ाया गया है और निगरानी के जरिए ऐसे सामान्य चेहरों की पहचान की जा रही है, जो नियमित तौर पर अस्पताल प्रशासन को परेशान कर रहे हैं और परिसर में रोज दिखाई देते हैं.