दिवाली सेल के नाम पर फर्जी लिंक और फेक डिलीवरी का जाल, एक्सपर्ट से समझें बचाव के तरीके
दिवाली सेल में सस्ते ऑफर, फर्जी लिंक और डिलीवरी मैसेज से साइबर ठग बैंक खाते खाली कर रहे हैं. पढ़िए कपिल पारीक की रिपोर्ट...
Published : November 5, 2026 at 9:10 AM IST
उदयपुर : दिवाली के त्योहारी सीजन में बाजारों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बंपर सेल की धूम मची हुई है. चारों तरफ भारी छूट, स्पेशल कूपन और कैश बैक के विज्ञापनों की भरमार है. त्योहारी खरीदारी के इस उत्साह के बीच साइबर अपराधियों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो चुका है. ये ठग नामी ई-कॉमर्स कंपनियों का फर्जी मुखौटा पहनकर आम उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं.
मोबाइल पर आने वाला एक अनजान डिस्काउंट लिंक, ऑर्डर डिलीवरी का संदेश या लकी ड्रॉ का कोई प्रलोभन किसी को भी पल भर में भारी आर्थिक चोट पहुंचा सकता है. ईटीवी भारत ने ऑनलाइन सेल में बढ़ते साइबर फ्रॉड और खरीदारी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी के तौर-तरीकों को लेकर साइबर एक्सपर्ट श्याम चंदेल से विस्तार से बातचीत की. उन्होंने बताया कि किस तरह से शातिर जालसाज लोगों की जल्दबाजी और लालच का फायदा उठाकर उनके बैंक खातों में सेंधमारी कर रहे हैं.
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क्लोन वेबसाइट्स का मायाजाल : साइबर एक्सपर्ट श्याम चंदेल ने बताया कि त्योहारी सीजन में ठगी का सबसे पहला और बड़ा जरिया नकली वेबसाइट्स होती हैं. जालसाज नामी शॉपिंग कंपनियों से मिलती-जुलती वेबसाइट तैयार करते हैं, जिनका लोगो, रंग और डिजाइन बिल्कुल मूल कंपनी जैसा होता है. इन फर्जी साइटों पर महंगे आईफोन, लैपटॉप, ब्रांडेड घड़ियां और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद 70 से 90 फीसदी तक की भारी छूट पर दिखाए जाते हैं. ग्राहक को लगता है कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा और वह ऑफर हाथ से निकलने के डर में बिना सोचे-समझे पेमेंट कर बैठता है या अपनी संवेदनशील बैंकिंग जानकारी दर्ज कर देता है. इसके बाद ठग तुरंत उस खाते से पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और सामान कभी ग्राहक तक नहीं पहुंचता.
आपकी लापरवाही पड़ सकती है भारी : त्योहारों पर लोग कई ऑर्डर करते हैं, इसी बात का फायदा उठाकर ठग नया तरीका अपनाते हैं. लोगों के मोबाइल पर अचानक एसएमएस या व्हाट्सएप पर संदेश आता है कि आपका ऑर्डर रोक दिया गया है, क्योंकि आपका पता अधूरा है या फिर डिलीवरी पूरी कराने के लिए मात्र 5 या 10 रुपये का शुल्क तुरंत जमा करना होगा. संदेश के साथ एक लिंक दिया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति उस लिंक पर क्लिक करके कार्ड विवरण या यूपीआई पिन डालता है, उसका खाता हैक हो जाता है. कई बार इस लिंक के जरिए फोन में रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड करवा दिया जाता है, जिससे फोन का पूरा कंट्रोल जालसाजों के हाथ में चला जाता है.
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गिफ्ट कार्ड, कूपन और लकी ड्रॉ का प्रलोभन : विशेषज्ञ के मुताबिक, दिवाली पर मुफ्त उपहार का लालच देना ठगी का पुराना लेकिन सबसे असरदार हथियार है. संदेश भेजा जाता है कि 'बधाई हो, आप दिवाली मेगा ड्रॉ के लकी विजेता चुने गए हैं और आपको मुफ्त कार या सोने का सिक्का मिला है. इस इनाम को क्लेम करने के नाम पर कभी रजिस्ट्रेशन फीस तो कभी टैक्स के रूप में छोटी-छोटी रकम मांगी जाती है. इसके अलावा, असली खरीदारी करते समय भी अतिरिक्त वारंटी, छुपे हुए सब्सक्रिप्शन और गैर-जरूरी इंश्योरेंस के बॉक्स पर पहले से टिक लगे होते हैं, जिन्हें बिना देखे पेमेंट करने पर ग्राहक बेवजह अतिरिक्त पैसे गंवा देता है. इसलिए अंतिम पेमेंट से पहले बिल की हर एक लाइन को ध्यान से देखना बेहद जरूरी है.
सुरक्षित रहने के लिए क्या करें? : श्याम चंदेल ने ईटीवी भारत के माध्यम से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर से आए लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें. अगर कोई ऑफर बहुत ज्यादा सस्ता दिख रहा है, तो समझ लें कि उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है. खरीदारी हमेशा संबंधित कंपनी की आधिकारिक मोबाइल ऐप या उनके पुख्ता वेब एड्रेस पर जाकर ही करें. किसी के कहने पर कोई ऐप या फाइल फोन में इंस्टॉल न करें. याद रखें कि यूपीआई पिन हमेशा पैसे भेजने के लिए दर्ज किया जाता है, पैसे प्राप्त करने के लिए कभी पिन डालने की आवश्यकता नहीं होती. ओटीपी, पासवर्ड और सीवीवी नंबर किसी के साथ साझा न करें.
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ठगी होने पर तुरंत क्या कदम उठाएं? : अगर किसी व्यक्ति के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो उसे घबराने के बजाय तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. सबसे पहले अपने बैंक या संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता को सूचना देकर खाते और भुगतान माध्यम को सुरक्षित कराने का प्रयास करें. इसके बाद राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें और आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें.
ठगी से संबंधित मैसेज, मोबाइल नंबर, वेबसाइट लिंक, ट्रांजेक्शन आईडी और भुगतान के स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें. शिकायत करने में देरी नहीं करें, क्योंकि शुरुआती कार्रवाई से रकम को आगे ट्रांसफर होने से रोकने की संभावना बढ़ सकती है. दिवाली पर खरीदारी करते समय याद रखें कि हर सस्ता ऑफर असली नहीं होता. जल्दबाजी और लालच से बचना ही साइबर ठगी से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है.
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