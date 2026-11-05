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दिवाली सेल के नाम पर फर्जी लिंक और फेक डिलीवरी का जाल, एक्सपर्ट से समझें बचाव के तरीके

​फेक ऑर्डर अपडेट और डिलीवरी का नया फंदा ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

उदयपुर : ​दिवाली के त्योहारी सीजन में बाजारों के साथ-साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी बंपर सेल की धूम मची हुई है. चारों तरफ भारी छूट, स्पेशल कूपन और कैश बैक के विज्ञापनों की भरमार है. त्योहारी खरीदारी के इस उत्साह के बीच साइबर अपराधियों का एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो चुका है. ये ठग नामी ई-कॉमर्स कंपनियों का फर्जी मुखौटा पहनकर आम उपभोक्ताओं को अपने जाल में फंसा रहे हैं.