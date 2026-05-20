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ऐसे ठगों से रहिए सावधान: भिलाई में बीएसपी कर्मचारी से 38 लाख की हुई ठगी, तीन गिरफ्तार

भिलाई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां भिलाई स्टील प्लांट के एक कर्मचारी से एकमुश्त निवेश पर भारी मुनाफे का झांसा देकर, 38.30 लाख की धोखाधड़ी कर ली गई है. भट्ठी थाना पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पिता और उसके दो बेटों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी है कि तीनों मिलकर ठगी की रैकेट चला रहे हैं.

भिलाई: पुलिस और सरकार लगातार लोगों के बीच जन जागरुकता अभियान चलाती रहती है. अभियान के तहत लोगों को फ्रॉड करने वालों से सावधान रखने की हिदायत दी जाती है. आरबीआई के जरिए भी लोगों को निवेश के नाम पर ठगी से बचने की सलाह दी जाती है. बावजूद इसके लोग ठगों के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी की गाढ़ी और बडी कमाई गंवा देते हैं.

भट्ठी पुलिस ने आरोपियोंं के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस अब बैंक खातों के लेनदेन और बीमा के दस्तावेजों को खंगाल रही है, ताकि इस गिरोह के बाकी कारनामों का भी पर्दाफाश किया जा सके: सत्यप्रकाश तिवारी, सीएसपी, भिलाई नगर



भट्ठी पुलिस ने किया गिरफ्तार

भट्ठी पुलिस के मुताबिक पीड़ित संतोष कुमार, उम्र 57 साल भिलाई के सेक्टर चार के रहने वाले हैं. संतोष भिलाई बीएसपी में इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत हैं. साल 2022 में अपनी मैच्योर पॉलिसी बंद कराने के लिए वो सिविक सेंटर स्थित बीमा कार्यालय गए थे. कम पढ़े-लिखे होने के कारण उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी. इसी दौरान उनकी मुलाकात सेक्टर-6 निवासी के. देवासहायम से हुई, जिसने मदद के बहाने उनसे नजदीकियां बढ़ा ली.

सेक्टर - 4 में रहता है पीड़ित परिवार

आरोप है कि 28 सितंबर 2022 को देवासहायम अपने दो बेटों, के. रवि कुमार और के. राजेश कुमार के साथ संतोष के घर पहुंचा. तीनों ने निवेश करने के नाम पर मोटी रकम रिटर्न में देने का दावा किया. जिसके झांसे में आकर पीड़ित ने पहले 14 लाख का चेक दे दिया. बाद में परिवार के अन्य सदस्यों के बीमा के नाम पर 17.30 लाख और ऐंठ लिए. इतना ही नहीं, आरोपियों ने सिविक सेंटर सुपर बाजार से करीब 7 लाख के इलेक्ट्रॉनिक सामान (फ्रीज, एसी, टीवी, मोबाइल आदि) भी पीड़ित से खरीदवा लिए, जिन्हें बाजार में बेचकर पैसे लौटाने का वादा किया गया था.

पूछताछ में होंगे कई खुलासे

पीड़ित को जैसे ही अपने ठगे जाने का पता चला उसने तत्काल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. भिलाई नगर सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि भट्ठी पुलिस ने आरोपी पिता के. देवासहायम और उसके दोनों बेटों के खिलाफ धारा 420, 506 और 34 के तहत गंभीर अपराध दर्ज कर लिया है. पुलिस अब बैंक खातों के लेनदेन और बीमा के दस्तावेजों को खंगाल रही है, ताकि इस गिरोह के बाकी कारनामों का भी पर्दाफाश किया जा सके.





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