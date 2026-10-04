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दिल्ली-एनसीआर में कैंसर की दवाओं में हेराफेरी, बदले लेबल व अस्पतालों से हेराफेरी से रहें सावधान

नई दिल्ली: कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीज व उनके परिवार इलाज के लिए किसी भी कीमत पर जीवनरक्षक दवा हासिल करने की कोशिश करते हैं. मरीजों की इसी मजबूरी व महंगी दवाओं की भारी कीमत के बीच दिल्ली-एनसीआर व देश के तमाम राज्यों में दवाओं के अवैध कारोबार के अलग-अलग नेटवर्क सामने आ चुके हैं. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते कुछ महीनों में तीन कार्रवाइयों में कहीं अस्पतालों और सरकारी संस्थानों की दवाओं को कथित तौर पर अवैध तरीके से बाजार में पहुंचाने, कहीं दवाओं के लेबल बदलकर दोबारा बेचने और कहीं विदेशी मूल की संदिग्ध, तस्करी की गई और भारत में बिक्री के लिए नहीं अप्रूव्ड दवाओं की सप्लाई का मामला उजाकर किया. साथ ही मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इन सिंडिकेट में शामिल कई आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है.

दिल्ली पुलिस की जांच में इन मामलों में दवाओं की सप्लाई के अलग-अलग तरीके सामने आए हैं. एक मामले में मुखर्जी नगर में कथित तौर पर दवाओं की री-पैकेजिंग व लेबल बदलने का ठिकाना मिला, दूसरे में फरीदाबाद निवासी डॉक्टर को संदिग्ध एंटी-कैंसर व जीवनरक्षक दवाओं के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरे मामले में 17 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली-एनसीआर से लेकर मुंबई, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों तक फैली सप्लाई चेन सामने आने का दावा किया गया. इन सभी मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच अभी भी जारी है, जिससे इस तरह से जीवनरक्षक दवाओं की कालाबाजारी में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जा सके.

21 अप्रैल: फरीदाबाद के डॉक्टर के पास मिली संदिग्ध जीवनरक्षक दवाएं

21 अप्रैल, 2026 को दिल्ली क्राइम ब्रांच की एजीएस यूनिट को एएसआई राहुल कुमार व हेड कॉन्स्टेबल हनुमान के जरिए दिल्ली-एनसीआर में नकली, तस्करी की गई व संदिग्ध जीवनरक्षक दवाओं की सप्लाई की सूचना मिली. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा के निर्देश पर एसीपी/एजीएस भगवती प्रसाद की निगरानी में इंस्पेक्टर पवन कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई. पुलिस के मुताबिक, साउथ-ईस्ट दिल्ली के सुखदेव विहार स्थित मदर डेयरी बूथ के पास जाल बिछाकर फरीदाबाद निवासी डॉ. मनीष शर्मा को पकड़ा गया. पुलिस ने उसके पास से चार पैकेट ICLUSIG (Ponatinib), चार ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन के वायल और DARZALEX के दो बॉक्स बरामद किए.

पुलिस के मुताबिक, बरामद ICLUSIG भारत में बिक्री के लिए अप्रूव्ड नहीं था. DARZALEX के बरामद उत्पाद और ह्यूमन एल्ब्यूमिन उत्पाद तुर्किये मूल के बताए गए और इन्हें भारत में तस्करी के जरिए लाए जाने की आशंका थी. बरामद दवाओं की जांच में संबंधित कंपनियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया था.

पुलिस के अनुसार ICLUSIG का अमेरिका में एक बॉक्स करीब 17 लाख रुपये तक का बताया गया, जबकि DARZALEX के एक वायल की कीमत करीब 2.27 लाख रुपये बताई गई. यही वजह है कि पुलिस को आशंका है कि महंगी जीवनरक्षक दवाओं में भारी मुनाफे के लिए अवैध कारोबार किया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक, मनीष शर्मा ने फरीदाबाद में अस्पताल चलाने के बाद एचके पॉलीक्लिनिक व एचके फार्मास्यूटिकल्स नाम से कारोबार शुरू किया और एक भारतीय ऑनलॉइन मार्केटप्लेस के जरिए दवाओं की बिक्री से जुड़ा. पुलिस का दावा है कि महंगी एंटी-कैंसर दवाओं में ज्यादा मुनाफे को देखते हुए उसने कथित तौर पर तस्करी, संदिग्ध व बिना मंजूरी वाली दवाओं की खरीद-बिक्री शुरू की. इस मामले में FIR 21 अप्रैल को क्राइम ब्रांच थाने में BNS और Drugs and Cosmetics Act समेत संबंधित धाराओं में दर्ज की गई.

23 अप्रैल: मुखर्जी नगर में मिला नकली दवा बनाने और पैक करने का ठिकाना

दूसरा मामला 22 अप्रैल को मिली सूचना के बाद सामने आया और 23 अप्रैल 2026 को FIR दर्ज की गई. क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज-I टीम को सरकारी आपूर्ति वाली दवाओं को कथित तौर पर अवैध तरीके से बाजार में पहुंचाने वाले नेटवर्क की सूचना मिली थी. दिल्ली पुलिस टीम ने ड्रग्स कंट्रोल विभाग, दिल्ली सरकार व CDSCO के अधिकारियों के साथ मुकरजी नगर के इंद्र विकास कॉलोनी में छापेमारी की. यहां से पुलिस ने मनोज कुमार जैन को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, परिसर से बड़ी मात्रा में दवाएं, सरकारी आपूर्ति वाली दवाएं, संदिग्ध स्प्यूरियस दवाएं, कच्चा माल, पैकेजिंग व लेबलिंग सामग्री तथा दवाओं की पैकिंग और री-पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बरामद हुईं.

बरामदगी में ह्यूमन एल्ब्यूमिन, कैंसर की दवाएं, रेबीज वैक्सीन, हेपेटाइटिस-बी वैक्सीन, इंसुलिन, स्नेक वेनम एंटीसीरम, एंटी-D इम्युनोग्लोबुलिन समेत बड़ी मात्रा में अन्य दवाएं शामिल थीं. पुलिस ने कुल बरामद दवाओं की अनुमानित बाजार कीमत करीब 6 करोड़ रुपये बताई. जांच के दौरान पुलिस ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भेजी गई दवाओं को कथित तौर पर अवैध तरीके से हासिल कर उनके लेबल और पैकेजिंग में बदलाव किया जाता था. इसके बाद इन्हें खुले बाजार में बेचने की कोशिश की जाती थी.

पुलिस ने इस मामले में मनोज कुमार जैन के अलावा राजू कुमार, विक्रम सिंह उर्फ सनी व वतन को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, जांच में प्रयागराज से सरकारी संस्थानों की दवाओं की कथित खरीद व उन्हें दिल्ली लाकर री-लेबल करने की बात सामने आई. इस मामले में FIR 23 अप्रैल 2026 को BNS की संबंधित धाराओं व Drugs and Cosmetics Act की धाराओं के तहत दर्ज की गई.

12 जुलाई के केस में खुला 17 आरोपियों वाला अंतरराज्यीय नेटवर्क

तीसरा और सबसे बड़ा मामला 12 जुलाई, 2026 को दर्ज एफआई से जुड़ा है. इंटर-स्टेट सेल, क्राइम ब्रांच को 22 जून को महंगी एंटी-कैंसर दवाओं की खरीद, भंडारण व सप्लाई करने वाले एक संगठित नेटवर्क की जानकारी मिली थी. डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम के मुताबिक, जांच के बाद 11 जुलाई को दिल्ली और नवी मुंबई में एक साथ सात टीमों ने छापेमारी की गई. ड्रग्स विभाग व स्थानीय पुलिस के सहयोग से हुई कार्रवाई में Darzalex, Imfinzi, Erbitux, Opdyta, Gazyva, Bavencio, Adcetris व Keytruda जैसी एंटी-कैंसर दवाएं बरामद की गईं.