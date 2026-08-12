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नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे कॉल से रहें सावधान, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की एडवाइजरी

नंबर बढ़ाने के लिए आ रहे कॉल से रहें सावधान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की दूसरी मुख्य अवसर की परीक्षा खत्म होने के बाद आंसरशीट की जांच की जा रही है. इस बीच बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों को फर्जी फोन कॉल से सावधान रहने के लिए एडवायजरी जारी की है.

बोर्ड ने जारी की एडवायजरी

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कहा है कि नंबर बढ़ाने को लेकर फेक कॉल आ सकते हैं. ऐसे में लोग सतर्क और सावधान रहें. इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराएं. माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के मुताबिक साल 2024 और साल 2025 में भी कुछ छात्रों और पालकों को रिजल्ट सुधारने और नंबर बढ़ाने के साथ ही पास करने के नाम पर फर्जी कॉल आए थे.

अंक बढ़ाने का दावा

कॉल करने वाले ने परीक्षा का रिजल्ट बदलने के साथ ही अंक बढ़ाने के लिए पैसों की डिमांड की थी. ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एडवाइजरी जारी करके यह साफ कर दिया है कि ऐसे फोन कॉल का छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से कोई संबंध नहीं है.



कैसे करते हैं ठगी ?

फर्जी कॉल करने वाले किसी भी छात्र की परीक्षा या रिजल्ट से जुड़ी जानकारी बताकर भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं. ऐसे मामले में अभिभावक और छात्रों को सावधानी बरतनी के साथ ही सतर्क रहने की जरूरत है.

कॉल आने पर क्या करें ?

अगर किसी अभिभावक के या छात्रा के पास इस तरह का फोन आता है तो इसकी शिकायत नजदीक के पुलिस थाने में जरूर कराएं.