गुरुग्राम में "बेवफा चाय" की अनोखी कहानी... प्यार में मिली बेवफाई तो खोल दिया टी स्टॉल, टूटे दिलों और प्रेमियों के लिए अलग-अलग रेट

प्यार में धोखा मिलने पर नहीं मानी हार: हेमराज ने ईटीवी भारत को बताया कि, " मैं पहले अपने प्यार में सब कुछ भरोसे के साथ दिया. कई सपने बुने. लेकिन जब धोखा मिला, तो दुनिया अजीब लगने लगी थी. हालांकि दिल टूटने के बावजूद मैंने हार नहीं मानी. दर्द को मैंने अपनी ताकत बनाया और उसी जज़्बात से निकलकर ‘बेवफा चाय’ की शुरुआत की. आज मैं हर कप चाय के साथ मुस्कान और अपनापन बांटता हूं."

गुरुग्राम: कहते हैं कि, "प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान या तो टूट जाता है, या फिर नई राह चुन लेता है.." कुछ ऐसी ही कहानी है गुरुग्राम के हेमराज दीवाना की. हेमराज ने अपने टूटे हुए प्यार को आंसुओं में नहीं डुबोया, बल्कि उसे चाय की खुशबू में बदल डाला. प्यार में मिली बेवफाई ने उसे एक नया मकसद दे दिया और उसने छोटी-सी चाय की दुकान खोल दी. उस दुकान का नाख रखा "बेवफा चाय". यह दुकान आज सिर्फ चाय की नहीं बल्कि जज़्बातों की कहानी बयां करती है.

प्यार में धोखा मिलने पर नहीं मानी हार (Etv Bharat)

गुलाब की पत्तियों में प्यार की खुश्बू: इस दुकान की सबसे अनोखी बात ये है कि यहां हर कप चाय में गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं. ये पत्तियां केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए हैं कि प्यार कभी बेवफा हो सकता है, लेकिन उसकी खुशबू हमेशा रहती है. इस दुकान में ग्राहक आकर सिर्फ चाय नहीं पीते, बल्कि अपनी यादों और जज़्बातों का हिस्सा भी महसूस करते हैं.

गुलाब की पत्तियों में प्यार की खुश्बू (Etv Bharat)

टूटे दिलों और प्रेमियों के लिए अलग रेट: हेमराज ने चाय की कीमत भी दिल से तय की है. जो लोग प्यार में धोखा खा चुके हैं, उनके लिए चाय मात्र 10 रुपये की है, जबकि प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपये. हेमराज कहते हैं कि, “जो टूटे दिल के साथ आता है, उसे सुकून चाहिए, मुनाफा नहीं. और जो प्यार में है, वो खुश है, उससे थोड़ा ज्यादा ले लो.” यही वजह है कि ग्राहक यहां सिर्फ चाय नहीं पीते, बल्कि इंसानियत का अनुभव भी लेते हैं.

गुरुग्राम में "बेवफा चाय" दुकान (Etv Bharat)

दर्द बनी पहचान: बेवफा चाय’ की आज गुरुग्राम में 3 से 4 दुकाने है, जो सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि टूटे दिलों का ठिकाना बन गई है. हेमराज की यह कहानी बताती है कि अगर हौसला हो, तो दर्द भी पहचान बन सकता है. गुरुग्राम की इस सड़क पर बिकने वाली चाय आज सिखा रही है कि “प्यार में धोखा मिले तो हार मत मानो, जिंदगी को एक नया स्वाद दे दो.”

