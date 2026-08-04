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पटना के बेउर जेल विवाद में नया मोड़, पांच निलंबित.. सहायक अधीक्षकों पर FIR

पटना के बेउर केंद्रीय कारा में प्रभार हस्तांतरण का विवाद बढ़ता जा रहा है. पांच निलंबित सहायक अधीक्षकों के खिलाफ एफआईआर. रिपोर्ट-राजीव रंजन.

BEAUR JAIL CONTROVERSY
बेउर जेल विवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 4, 2026 at 10:12 AM IST

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पटना: राजधानी पटना स्थित आदर्श केंद्रीय कारा बेउर में प्रभार हस्तांतरण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस जांच तक पहुंच गया है. जेल प्रशासन की शिकायत पर बेउर थाना में पांच निलंबित सहायक अधीक्षकों समेत अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले की पुष्टि प्रभारी डीएसपी अजीत कुमार ने करते हुए बताया कि बेउर थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. हालांकि, अब तक इस मामले में किसी भी आरोपित को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा गया है.

हस्तांतरण को लेकर शुरू हुआ विवाद: यह पूरा विवाद प्रभार हस्तांतरण की प्रक्रिया से जुड़ा है. जेल प्रशासन की ओर से पहले एक आधिकारिक पत्र जारी कर संबंधित मंडल कारा अधीक्षकों से अनुरोध किया गया था कि निलंबित सहायक अधीक्षक अभिषेक कुमार, मनीष कुमार ठाकुर, शालिनी और कुंदन कुमारी को बेउर जेल भेजा जाए, ताकि वे अपने-अपने शाखा का विधिवत प्रभार नवपदस्थापित अधिकारियों को सौंप सकें. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि चार्ज हैंडओवर नहीं होने के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

पांच के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज: इसी पत्र के आधार पर संबंधित अधिकारी बेउर जेल पहुंचे और प्रभार हस्तांतरण की प्रक्रिया में शामिल हुए. लेकिन इसके कुछ समय बाद घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया. 28 जुलाई 2026 को जेल अधीक्षक की ओर से बेउर थाना में आवेदन देकर उपाधीक्षक अजय कुमार समेत अभिषेक कुमार, मनीष कुमार ठाकुर, शालिनी और कुंदन कुमारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई.

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सहायक अधीक्षकों के खिलाफ एफआईआर (ETV Bharat)

महत्वपूर्ण दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप: एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि निलंबन के बावजूद इन अधिकारियों ने बिना वैध अनुमति जेल परिसर में प्रवेश किया. साथ ही सरकारी अभिलेखों का अवलोकन करने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, जिससे जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था और गोपनीय अभिलेखों की सुरक्षा प्रभावित हुई. आवेदन में बिहार कारा हस्तक-2012 के प्रावधानों के उल्लंघन का भी उल्लेख किया गया है.

क्या कहते हैं अधिकारी: वहीं एफआईआर में नामजद अधिकारियों ने इन आरोपों को निराधार बताया है. उनका कहना है कि वे जेल प्रशासन के लिखित आदेश के आधार पर ही बेउर जेल पहुंचे थे और प्रभार हस्तांतरण की विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा बने थे. उनका दावा है कि उन्होंने न तो किसी सरकारी अभिलेख से छेड़छाड़ की और न ही बिना अनुमति जेल परिसर में प्रवेश किया. अधिकारियों का आरोप है कि पहले उन्हें विभागीय कार्य के लिए बुलाया गया और बाद में उसी उपस्थिति को आधार बनाकर उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करा दिया गया.

क्या है दो दस्तावेजों की कहानी: दो अलग-अलग आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. एक दस्तावेज में निलंबित अधिकारियों को प्रभार सौंपने के लिए बुलाने की बात कही गई है, जबकि दूसरे दस्तावेज के आधार पर उन्हीं अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. ऐसे में अब इस पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल बेउर जेल का यह विवाद प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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