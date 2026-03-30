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LPG संकट के बीच हरियाणा में PNG गैस कनेक्शन पाने की होड़, फरीदाबाद में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने किया अप्लाई

3 साल पहले पैसा जमा, कनेक्शन का आज भी इंतजारः ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान विनय नगर निवासी नरसिंह नारायण ने बताया कि "मैंने 3 साल पहले पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था और चेक के माध्यम से इसका भुगतान भी किया था लेकिन अभी तक मेरे घर में लाइन चालू नहीं हुआ है. हालांकि मेरी गली तक पाइपलाइन पहुंच गई है लेकिन अभी तक घर में नहीं लगी है. अब मैं चाहता हूं कि पीएनजी कनेक्शन मेरे घर में जल्दी लग जाए. इस माहौल में एलपीजी सिलेंडर की बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है और यही वजह है कि मैं चाह रहा हूं कि जल्द से जल्द मेरे घर में पीएनजी कनेक्शन लग जाए ताकि हमें कोई दिक्कत न आए."

फरीदाबादः जिले में घरेलू गैस की किल्ल्त की हो रही चर्चाओं के बीच अब लोगों का रुझान तेजी से पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) की ओर बढ़ रहा है. जिन इलाकों में पाइपलाइन का विस्तार हो चुका है, वहां बड़ी संख्या में परिवार इस सुविधा को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं. हालात यह हैं कि पहले जहां हर महीने कुछ हजार लोग ही पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करते थे, वहीं अब आवेदन संख्या में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है. हाल के समय में यह आंकड़ा कई गुना बढ़ गया है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि लोग पारंपरिक सिलेंडर व्यवस्था के बजाय स्थायी विकल्प की तलाश में हैं. और अचानक से हुई इस डिमांड की वजह से जिन लोगों ने कई महीने पहले या कई साल पहले पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई की है उनका कनेक्शन भी अभी तक लग नहीं पाया है क्योंकि डिमांड बढ़ने से काम ज्यादा बढ़ गया है और यही वजह है कि पीएनजी कनेक्शन को लगाने में देरी हो रही है.

एलपीजी संकट के कारण लकड़ी पर बना रहे हैं खानाः सूरदास कॉलोनी निवासी सूरज सिंह ने बताया कि "लगभग साढ़े चार महीने पहले मैंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था और रजिस्ट्रेशन फी का भी भुगतान हमने किया, जिसका हमारे पास अदानी गैस की तरफ से रिसीविंग है. फोन पर मैसेज भी आया हुआ है लेकिन अभी तक हमारे यहां पीएनजी कनेक्शन चालू नहीं हुआ है. अभी एलपीजी सिलेंडर को लेकर काफी दिक्कत आ रही है. हमारी जॉइंट फैमिली है जिसकी वजह से सिलेंडर की खपत ज्यादा हो रही है. खपत के हिसाब से अब सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है. मजबूरी में हम लकड़ी पर खाना बना रहे हैं. अभी तक हमें पीएनजी का कनेक्शन नहीं मिला है लेकिन इन दिनों काफी संख्या में लोग भी पीएनजी कनेक्शन को लेकर अप्लाई कर रहे हैं.

LPG संकट, हर महीने औसत से 7 हजार ज्यादा PNG कनेक्शन के आवेदनः अदाणी गैस के क्षेत्रीय पर्यवेक्षक सूरज ने बताया कि मार्च महीने से पहले लगभग हर महीने 3000 तक कनेक्शन के लिए आवेदन आ रहे थे लेकिन मार्च में इसकी संख्या बढ़ गई है और अब स्थिति यह है कि 10000 से अधिक आवेदन हर महीने आ रहे हैं. ऐसे में हमारे लिए भी चुनौती है कि जल्द से जल्द सबके घरों में पीएनजी की गैस पहुंचे. इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. हालांकि हमने अपने मजदूर भी बढ़ा दिए हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द कनेक्शन मिल जाए. इस समय जिले में लगभग 1 लाख घरों में पीएनजी कनेक्शन लग चुका है. अभी भी लगभग 10,000 उपभोक्ता वेटिंग में हैं जिनके घरों में हमें पीएनजी कनेक्शन देना है. वहीं दिन प्रतिदिन पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन आ ही रहे हैं. हालांकि लगभग 15000 उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनके घरों में कनेक्शन तो पहुंच गया है लेकिन गैस अभी शुरू नहीं हुई है. जल्द ही उनके घरों में भी पीएनजी की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी.

7,73,842 पीएनजी रहित घरों में कनेक्शन पहुंचाना सरकार का लक्ष्यः पीएनजी कनेक्शन को लेकर सीएम नायब सैनी ने कहा कि "सरकार का फोकस एलपीजी से पीएनजी की ओर शिफ्ट करने पर है. इसके तहत 13,33,603 कनेक्शन देने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि अब तक 5 लाख 59 हजार 761 कनेक्शन लगाए गए हैं. इनमें से 3 लाख 32 हजार 162 कनेक्शन चालू भी हो गए हैं. इसके अलावा और भी घर हैं जहां कनेक्शन लग चुके हैं, वहां गैस सप्लाई को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, ताकि जल्द से जल्द गैस घरों तक पहुंच जाए." इसके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी बताया कि "पीएनजी पाइपलाइन पर लगने वाले लीज रेट जो 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर था उसे हमने घटाकर मात्र 1 हजार रुपये प्रति किलोमीटर एकमुश्त कर दिया है और इस फैसले से गैस कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य में पाइपलाइन बिछाने की रफ्तार तेज होगी. फिलहाल प्रदेश में 28,377 किलोमीटर पीएनजी पाइपलाइन बिछ चुकी है, जिसे और विस्तार देने की योजना भी है."