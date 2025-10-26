ETV Bharat / state

बेतवा के उद्गम स्थल पर ही उखड़ रही सांसे, रिवाइवल प्रोजेक्ट की रफ्तार पड़ी ढीली

मध्य प्रदेश में सूख रहा है बेतवा नदी का उद्गम स्थल, 6 महीने बाद भी धरातल पर नहीं उतरा रिवाइवल प्रोजेक्ट.

BETWA UDGAM STHAL
मध्य प्रदेश में सूख रहा है बेतवा नदी के उद्गम स्थल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 3:59 PM IST

4 Min Read
भोपाल: विंध्याचल की पर्वतमालाओं को चीरती हुई बेतवा भले ही पूरे वेग से यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, लेकिन रायसेन के भोजपुर विधानसभा के झिरी में स्थित उद्गम स्थल पर बेतवा की सांसे उखड़ रही हैं. मार्च-अप्रैल में इसके उद्गम स्थल की सूचना मिलने के बाद समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमियों के साथ सरकारी अमला भी इसे बचाने के लिए सक्रिय हुआ. अक्टूबर-नवंबर तक बेतवा रिवाइवल प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने के दावे किए गए, लेकिन हालत यह है कि अब भी उद्गम स्थल पर बेतवा आखिरी सांसे गिन रही है.

रातापानी टाइगर रिजर्व के अंदर है उद्गम स्थल

रातापानी अभ्यारण्य के अंतर्गत पहाड़ों के बीच प्राकृतिक रुप से पानी की एक झिर निकलती है. इस झिर से सैकड़ों वर्षों से पानी निकल रहा है. इसे ही बेतवा का उद्गम स्थल माना जाता है. इस गांव का नाम भी बेतवा के उद्गम स्थल के कारण झिरी नाम रखा गया था. बेतवा के उद्गम स्थल पर भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है. यहां 25 सालों से रह रहे मंदिर के पुजारी गोपाल दास ने बताया कि "पहले यहां उद्गम स्थल से 2 फीट ऊपर पानी बहता था, लेकिन अब यह नीचे चला गया है. वहां भी एक-एक बूंद पानी रिस रहा है. जबकि पहले यहां से पानी की मोटी धार निकलती थी."

6 महीने बाद भी धरातल पर नहीं उतरा रिवाइवल प्रोजेक्ट (ETV Bharat)

2 साल पहले कराया गया पक्का निर्माण

गोपाल दास ने बताया कि "भोपाल से करीब 19 किलोमीटर दूर होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां दर्शन करने और पिकनिक मनाने पहुंचते हैं, लेकिन यहां बेतवा के उद्गम की उपेक्षा हो रही है." गोपाल दास ने बताया कि "मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान भी यहां पहुंचे थे और झिरी में दर्शन करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए थे. इसके बाद ही करीब 2 साल पहले सरकारी की ओर से उद्गम स्थल पर पक्का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहां कुड बनाने की बजाय एक गोलाकर दीवार खड़ी कर दी गई. बीच उद्गम में एक नंदी बना दिया, जिसके मुख से पानी बह रहा है."

नो मैंस लैंड बनेगा बेतवा का उद्गम स्थल

बेतवा का उद्गम स्थल सूखने की खबर आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई है. उन्होंने अधिकारियों को बेतवा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने और इसकी सहायक नदियों की निरंतर निगरानी के निर्देश दिए. जिसके बाद बेतवा के उद्गम स्थल के आसपास की करीब 1.40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत कार्ययोजना बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. ग्राम झिरी को नो मैंस लैंड यानि मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखने की योजना भी बनाई गई है.

Madhya Pradesh Betwa River
रिवाइवल प्रोजेक्ट की रफ्तार पड़ी ढीली (ETV Bharat)

आर्ट ऑफ लिविंग चलाएगा रिवाइवल प्रोजेक्ट

मनरेगा के आयुक्त अवि प्रसाद ने बताया कि "बेतवा रिवाइवल प्रोजेक्ट के फंड और बजट की व्यवस्था मनरेगा करेगा. जबकि इसमें जल संसाधन, पीएचई, पर्यावरण और वन समेत 13 विभाग सहयोगिता करेंगे. बेतवा रिवाइवल प्रोजेक्ट के संबंध में अध्यात्मिक संत श्री श्री रवि शंकर की संस्था आर्ट आफ लिविंग के साथ अनुबंध हुआ है. हम जल्द ही अब आगे का काम शुरु करेंगे. सबसे पहले कैचमेंट क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त और हरा भरा बनाया जाएगा. इसके लिए अभी संस्था के जियोलॉजिस्ट डीपीआर बना रहे हैं."

MP River revival project
बेतवा की उद्गम स्थल पर ही उखड़ रही सांसे (ETV Bharat)

फोटो बाजी तक सिमटा रिवाइवल प्रोजेक्ट

झिरी मंदिर के पुजारी गोपाल दास बताते हैं कि "मार्च-अप्रैल में जब उद्गम स्थल से पानी निकलना बंद हो गया था. उस समय कुछ समाजसेवी और सरकारी अधिकारी भी आए थे. इनमें से कई उद्गम स्थल देखकर लौट गए, लेकिन कुछ लोगों ने यहां सफाई की, पेड़-पौधे लगाए. इसके बाद फोटो खिंचवाई. इन सबने बेतवा रिवाइवल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की बात कही थी, लेकिन बाद में कोई नहीं आया.

बुंदेलखंड की प्रमुख नदी, समृद्ध रहा इतिहास

बेतवा नदी की लंबाई करीब 590 किलोमीटर है. यह भोपाल, भोजपुर मंदिर, विदिशा, झांसी, हमीरपुर, औरैया और ओरछा होते हुए आगे यमुना नदी में मिल जाती है. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ही स्थानों पर बेतवा का विशाल रूप देखने को मिलता है. इसके किनारे कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल स्थित है. प्राचीन भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी रही है. आज भी यह बुंदेलखंड के क्षेत्र में पूजनीय है.

