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बेतवा पुल हादसा: जुलाई में ही आ गई थी जांच रिपोर्ट, 78 दिन बाद भी बड़ी कार्रवाई अधूरी!

बेतवा पुल हादसे के गुनहगारों को किसका संरक्षण?

बेतवा पुल हादसे में बड़ा खुलासा
बेतवा पुल हादसे में बड़ा खुलासा (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 11:58 AM IST

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हमीरपुर: बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे में छह श्रमिकों की मौत के 78 दिन बाद भी जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण नहीं हो सका है. हादसे के बाद पियर-5 की तकनीकी जांच कराई गई. जांच में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कोई बड़ी खामी नहीं मिली. तेज आंधी-तूफान के दौरान निर्माण कार्य जारी रहना हादसे की प्रमुख वजह के तौर पर सामने आई है.

28/29 मई की रात को हुआ था हादसा: हादसा 28/29 मई की रात मोराकांदर-परसनी मार्ग पर बेतवा नदी में हुआ था. निर्माणाधीन पुल का पियर-5 और उससे जुड़ा सेगमेंट तेज आंधी में गिर गया था. छह श्रमिकों की मौत हुई थी, जबकि तीन मजदूर पुल के ऊपरी हिस्से में फंस गए थे. मामले में कुरारा थाने में द शेल्टर कंपनी, निदेशक विजय प्रताप सिंह और सुपरवाइजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

खराब मौसम में काम रोककर श्रमिकों को सुरक्षित हटाया जाना चाहिए था. अब पूरे पुल की स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी जांच कराई जाएगी और इसके बाद ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू होगा.-मिथिलेश कुमार, संयुक्त प्रबंध, सेतु निगम

28/29 मई की रात को हुआ था हादसा
28/29 मई की रात को हुआ था हादसा (Photo Credit: ETV Bharat)

हादसे के बाद जांच टीम का गठन: हादसे की जांच के लिए शासन स्तर से तीन सदस्यीय टीम एक जून को मौके पर पहुंची थी. टीम में मिथिलेश कुमार, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर फरहान बासित और जनरल मैनेजर प्रेम सिंह शामिल थे. टीम ने पियर-5 की कोर कटिंग कर कंक्रीट के नमूने लिए थे. सरिया, कपलर और एग्रीगेट के नमूने भी जांच के लिए लिए गए. इनकी जांच आईआईटी-बीएचयू, वाराणसी में कराई गई. तकनीकी जांच में सामग्री की बड़ी खामी नहीं मिलने के बाद हादसे की वजह को लेकर सबसे अहम बिंदु खराब मौसम के दौरान काम जारी रखना और श्रमिकों की सुरक्षा बन गया है. यानी निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल के बजाय अब यह देखा जा रहा है कि आंधी के दौरान काम क्यों जारी रखा गया और मौके पर काम रोकने अथवा श्रमिकों को सुरक्षित हटाने की जिम्मेदारी किसकी थी.


हादसे से संबंधित जांच और रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजी गई है. आगे की कार्रवाई और निर्णय शासन स्तर से होना है.-फरहान बासित, चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर, सेतु निगम

78 दिन बाद भी बड़ी कार्रवाई अधूरी!
78 दिन बाद भी बड़ी कार्रवाई अधूरी! (Photo Credit: ETV Bharat)

जांच रिपोर्ट जुलाई में मिल चुकी थी: इसी बीच मामले में सामने आई सबसे अहम जानकारी यह है कि तकनीकी जांच रिपोर्ट जुलाई के पहले सप्ताह में ही सेतु निगम को मिल चुकी थी. रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. हालांकि रिपोर्ट का पूरा निष्कर्ष अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है.


तकनीकी जांच रिपोर्ट जुलाई के पहले सप्ताह में मिल गई थी.- मिथिलेश कुमार, संयुक्त प्रबंध निदेशक, राज्य सेतु निगम

बेतवा पुल हादसा: जुलाई में ही आ गई थी जांच रिपोर्ट
बेतवा पुल हादसा: जुलाई में ही आ गई थी जांच रिपोर्ट (Photo Credit: ETV Bharat)

निष्कर्ष का इंतजार: हादसे के बाद जिलाधिकारी अभिषेक कुमार ने जिला स्तरीय जांच समिति भी गठित की थी. इसमें एडीएम सुरेश कुमार, अधीक्षण अभियंता सुनील कांत और मुख्य परियोजना प्रबंधक वीके सेन शामिल थे. समिति ने मौके पर जांच कर रिपोर्ट तैयार की थी. बाद में शासन स्तर की तकनीकी जांच शुरू होने के बाद जिला समिति को भंग कर दिया गया. उसकी रिपोर्ट का निष्कर्ष भी सामने नहीं आया.


मेरी जानकारी में तकनीकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है. विभागीय स्तर पर मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं दी गई है.- वीके सेन, मुख्य परियोजना प्रबंधक, सेतु निगम

तकनीकी जांच में निर्माण सामग्री की बड़ी खामी नहीं मिली
तकनीकी जांच में निर्माण सामग्री की बड़ी खामी नहीं मिली (Photo Credit: ETV Bharat)

कार्रवाई क्या हुई: कार्रवाई की बात करें तो द शेल्टर कंपनी को ब्लैकलिस्ट और डिबार किया जा चुका है. सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी निलंबित हैं और उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है. उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार के खिलाफ भी विभागीय जांच जारी है. इसके साथ ही कुरारा थाने में दर्ज प्राथमिकी की विवेचना चल रही है.

नामजद पक्षों के बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है. सुरक्षा मानकों समेत सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. तकनीकी रिपोर्ट के अवलोकन के बाद दोष और आपराधिक दायित्व के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.- यशपाल सिंह, सीओ सदर

बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे में छह श्रमिकों की मौत हुई थी
बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल हादसे में छह श्रमिकों की मौत हुई थी (Photo Credit: ETV Bharat)


कार्रवाई का इंतजार: मृतक गंगाचरण उर्फ सावन यादव के भाई राजीव ने बताया कि परिवार को कंपनी से 10 लाख और सरकार से चार लाख रुपये की सहायता मिल चुकी है. श्रम विभाग से मिलने वाली सहायता अभी नहीं मिली है.

वह रात आठ बजे ड्यूटी पर पहुंचे थे. रात करीब 12 बजे हवा तेज हुई, लेकिन काम रोकने या श्रमिकों को सुरक्षित हटने के लिए किसी ने नहीं कहा. मौके पर हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, लाइफ जैकेट और सुरक्षित आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं थी. हादसे में उनके भतीजे सावन यादव और सभाजीत यादव की मौत हुई थी.- सुरेश कुमार, हादसे में बचने वाले भूरागढ़, बांदा निवासी

परिवार अब हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और जांच का निष्कर्ष सार्वजनिक होने का इंतजार कर रहा है.

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