ETV Bharat / state

बैतूल में रेलवे ट्रैक पर मिला डिलेवरी बॉय का शव, धड़ से अलग था सिर, हत्या या आत्महत्या

बैतूल में रेल की पटरियों पर मिला युवक का शव, शुक्रवार सुबह हुई लड़के की पहचान, पुलिस हत्या और आत्महत्या एंगल पर कर रही जांच.

BETUL YOUTH BODY FOUND TRACK
बैतूल में रेलवे ट्रैक पर मिला डिलेवरी बॉय का शव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बैतूल: आमला में बीती रात एक ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय की रेलवे पटरी पर सिर कटी लाश मिली है. आशंका है कि उसने आत्महत्या की हो. युवक का सिर और धड़ कमानी पुलिया आमला के पास रेल पटरी पर बटा मिला. मृतक की पहचान शुक्रवार सुबह 21 वर्षीय नकुल कटारिया, वार्ड नंबर तीन, आमला के कसारी मोहल्ला निवासी के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

सामान डिलेवरी का काम करता था युवक

जानकारी के अनुसार, नकुल कटारिया ऑनलाइन शॉपिंग की डिलेवरी का काम करता था. उसके दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा. उनके पिता कसार बर्तन बनाने का काम करते हैं. थाना के एएसआई रामेश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि "नकुल 8 बजे दुकान से निकला था. रात 9:30 बजे ट्रेन पायलट ने घटना की सूचना दी. स्टेशन मास्टर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. जिसके बाद पटरी से शव बरामद किया गया. पुलिस लगभग 2 किलोमीटर दूरी से शव लेकर आई.

रेलवे पटरियों पर मिला शव, शुक्रवार को हुई पहचान

रात में युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी. वहीं आज शुक्रवार सुबह परिजनों ने नकुल के हाथ पर लिखे नाम से उसकी पहचान की. फिलहाल उसकी आत्महत्या की वजह सामने नहीं आ सकी है. घटना इतनी गंभीर थी कि सिर अलग हो गया. जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक युवक अगर ट्रेन के आगे कूदता तो उसका शरीर क्षत विक्षत हो जाता. ट्रेन के पायलट ने भी उसे पटरी पर लेटा हुआ देखकर रेल स्टेशन प्रबंधक को सूचना दी थी.

हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच

आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि प्रारंभिक आशंका के अनुसार यह कर्ज से जुड़ी हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है. मौके पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की जानकारी जुटा रही है. स्थानीय लोग और परिवार इस घटना से गहरे सदमे में हैं. आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही पुलिस मामले में हत्या का एंगल भी जांच रही है.

TAGGED:

MP YOUTH BODY FOUND RAILWAY TRACK
BETUL YOUTH BODY WAS CUT 2 PARTS
BETUL DELIVERY BOY KILLED HIMSELF
BETUL NEWS
BETUL YOUTH BODY FOUND TRACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मोहन सरकार कोदो कुटकी पर देगी बंपर बोनस, फटाफट पूरा करें ये जरूरी काम

पति ने पत्नी पर लगाया बेटे के धर्म परिवर्तन का आरोप, दंपत्ति का तलाक को लेकर चल रहा केस

तेज रफ्तार बोलेरो ने फिल्मी अंदाज में 3 बार मारी पलटी, वीडियो देख दंग रह गये लोग

मध्य प्रदेश के 5 जिलों के शासकीय अस्पतालों में होंगी भर्तियां, 800 नए बेड भी बढ़ेंगे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.