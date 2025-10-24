बैतूल में रेलवे ट्रैक पर मिला डिलेवरी बॉय का शव, धड़ से अलग था सिर, हत्या या आत्महत्या
बैतूल में रेल की पटरियों पर मिला युवक का शव, शुक्रवार सुबह हुई लड़के की पहचान, पुलिस हत्या और आत्महत्या एंगल पर कर रही जांच.
बैतूल: आमला में बीती रात एक ऑनलाइन कंपनी के डिलीवरी बॉय की रेलवे पटरी पर सिर कटी लाश मिली है. आशंका है कि उसने आत्महत्या की हो. युवक का सिर और धड़ कमानी पुलिया आमला के पास रेल पटरी पर बटा मिला. मृतक की पहचान शुक्रवार सुबह 21 वर्षीय नकुल कटारिया, वार्ड नंबर तीन, आमला के कसारी मोहल्ला निवासी के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
सामान डिलेवरी का काम करता था युवक
जानकारी के अनुसार, नकुल कटारिया ऑनलाइन शॉपिंग की डिलेवरी का काम करता था. उसके दो भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा. उनके पिता कसार बर्तन बनाने का काम करते हैं. थाना के एएसआई रामेश्वर सिंह राजपूत ने बताया कि "नकुल 8 बजे दुकान से निकला था. रात 9:30 बजे ट्रेन पायलट ने घटना की सूचना दी. स्टेशन मास्टर ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. जिसके बाद पटरी से शव बरामद किया गया. पुलिस लगभग 2 किलोमीटर दूरी से शव लेकर आई.
रेलवे पटरियों पर मिला शव, शुक्रवार को हुई पहचान
रात में युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी थी. वहीं आज शुक्रवार सुबह परिजनों ने नकुल के हाथ पर लिखे नाम से उसकी पहचान की. फिलहाल उसकी आत्महत्या की वजह सामने नहीं आ सकी है. घटना इतनी गंभीर थी कि सिर अलग हो गया. जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक युवक अगर ट्रेन के आगे कूदता तो उसका शरीर क्षत विक्षत हो जाता. ट्रेन के पायलट ने भी उसे पटरी पर लेटा हुआ देखकर रेल स्टेशन प्रबंधक को सूचना दी थी.
हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही जांच
आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. हालांकि प्रारंभिक आशंका के अनुसार यह कर्ज से जुड़ी हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है. मौके पर पुलिस जांच कर रही है और आगे की जानकारी जुटा रही है. स्थानीय लोग और परिवार इस घटना से गहरे सदमे में हैं. आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है. साथ ही पुलिस मामले में हत्या का एंगल भी जांच रही है.