ETV Bharat / state

पलक झपकते आ जाती मौत! बैतूल-सागर में चलती ट्रेन से गिरे यात्री, RPF ने ऐसे बचाई जान

बैतूल रेलवे स्टेशन पर आज एक बड़ा हादसा टल गया, जब आरपीएफ के एक जांबाज जवान ने चलती ट्रेन से गिरते हुए एक यात्री की.

BETUL Passengers fell from train
बैतूल-सागर में चलती ट्रेन से गिरे यात्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 10:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बैतूल: बैतूल और सागर रेलवे स्टेशन पर दो बड़े हादसा टल गए. बैतूल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के एक जांबाज जवान ने चलती ट्रेन से गिरते हुए एक यात्री की जान बचा ली. घटना 17 और 18 जुलाई की दरम्यानी रात 1 बजे की है. यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के रवाना होते समय कुछ यात्री चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे. इसी दौरान एक यात्री का पैर फिसल गया और वह ट्रेन तथा प्लेटफॉर्म के बीच फंसकर घिसटता चला गया.

यात्री को गिरता देख आरपीएफ जवान ने लगाई दौड़
ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के प्रधान आरक्षक कुलवंत तत्परता दिखाते हुए तुरंत उस फंसे हुए यात्री की ओर दौड़े. उन्होंने यात्री को पकड़कर खींचा और सुरक्षित बाहर निकाला. इस घटना में यात्री को हल्की-फुल्की खरोंचें आईं, लेकिन उसकी जान बच गई. घटना के बाद, ट्रेन के गार्ड उमेश कुमार (नागपुर) ने प्रेशर ड्रॉप कर दिया, जिससे ट्रेन रुक गई.

बैतूल रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाई यात्री की जान (ETV Bharat)

ट्रेन से रवाना हुआ यात्री
प्रधान आरक्षक कुलवंत ने यात्री से मेडिकल सहायता लेने के लिए पूछा, लेकिन यात्री ने मना कर दिया और बताया कि वह ट्रेन से ही जाना चाहता है. पूछने पर यात्री ने अपना नाम आकाश जाटव निवासी ग्राम बैरागढ़, जिला भोपाल बताया. आरपीएफ के प्रधान आरक्षक कुलवंत की इस बहादुरी और त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया और एक यात्री की जान बचाई. यह घटना आरपीएफ के "ऑपरेशन जीवन रक्षा" के तहत किया गया.

सागर में पटरी पर गिरी महिला
सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 पर उस समय एक बड़ा हादसा टल गया. जब ट्रेन नंबर 22912 हावड़ा-इंदौर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही एक महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिर गई. महिला को गिरता देख यात्रियों ने तत्काल चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया. घटना की सूचना लगते ही जीआरपी और आरपीएफ मौके पर पहुंची. यात्रियों और रेलवे स्टाफ की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

Sagar Passengers fell track
सागर में पटरी पर गिरी महिला (ETV Bharat)

महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया
घटना के बाद ट्रेन करीब 10 से 15 मिनट तक रुकी रही. महिला को सुरक्षित ट्रेन में बैठाने के बाद ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया. समय रहते ट्रेन रुक जाने और यात्रियों की तत्परता से महिला की जान बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया. सागर जीआरपी थाना प्रभारी एच एल चौधरी ने बताया कि, "एक महिला ट्रेन में चढ़ने के दौरान ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई थी. महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उसे ट्रेन में सुरक्षित बैठा दिया गया, महिला सुरक्षित है.''

TAGGED:

YESVANTPUR GORAKHPUR TRAIN ACCIDENT
RPF JAWAN SAVES LIFE
SAGAR RPF RESCUE
SAGAR PASSENGERS FELL TRACK
BETUL PASSENGERS FELL FROM TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.