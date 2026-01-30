24 उंगलियों के साथ दुनिया में आया अनोखा बच्चा, बनावट देख डॉक्टर भी हैरान
मध्य प्रदेश के बैतूल में जन्मे बच्चे की 24 उंगलियां, परिजर और डॉक्टर भी हैरान, डॉक्टरों की निगरानी में नवजात.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : January 30, 2026 at 10:34 AM IST
बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल से अनोखी खबर सामने आई है. एक बच्चे का जन्म सामान्य से अलग शारीरिक संरचना के साथ हुआ है. बच्चे के हाथ पैरों में 24 उंगलियां पाई गई हैं. उसके दोनों हाथों में 6-6 और पैरों में भी 6-6 उंगलियां हैं. यह अपने आप में दुर्लभ मामला है. डॉक्टर भी बच्चे की उंगलिया देखकर हैरान हैं. लेकिन खुशी की बात यह है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ्य है और डॉक्टरों की निगरानी में है.
24 उंगलियों वाले बच्चे का जन्म
किसी स्कूल में बच्चों से पूछा जाता है कि दोनों हाथों और पैरों की कुल कितनी अंगुलिया होती हैं. तो जवाब आता है 20. लेकिन बैतूल में जन्मा एक बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाएगा तो उसका जवाब होगा 24. क्योंकि इस बच्चे के हाथों की 12 और पैरों की 12 यानि कुल 24 अंगुलियां हैं जो एक बेहद दुर्लभ मामला है. 27 जनवरी को बैतूल के एक निजी अस्पताल में जन्मे इस नवजात के माता पिता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस अनूठे बालक के जन्म से बेहद खुशी है.
पूरी तरह स्वस्थ्य है बच्चा, डॉक्टर कर रहे निगरानी
स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ कृष्णा मौसिक ने बताया कि, ''ये बेहद दुर्लभतम मामला है. बच्चे की पूरी 24 उंगलियां हैं और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित और हेल्दी है. इस तरह के मामले गर्भ में विकास प्रक्रिया के दौरान हुए बदलावों से जुड़े होते हैं. गर्भस्थ शिशु के हाथ पहले एक दस्ताने की तरह बनते हैं और फिर उंगलियों के विकास होता. इसी दौरान यदि कोई बदलाव हो जाए तो सामान्य से ज्यादा उंगलियां बन जाती हैं. कई बार अतिरिक्त उंगली कार्यशील नहीं होती, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है. सभी 24 उंगलियां कार्यशील हैं. फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों डॉक्टरों की निगरानी में हैं.''
- सतना में स्वस्थ होकर घर लौटे ट्रिपलेट बच्चे, परिवार ने जताई खुशी, कम वजन के चलते थे भर्ती
- दमोह में 35 साल की महिला बनी 10वें बच्चे की मां, बड़ा बेटा 17 साल का, पति देगा गुड न्यूज
- 7 महीने पहले पति की मौत, इंदौर में IVF तकनीक से शबनम ने दिया 4 बच्चों को जन्म
क्या है पॉलीडैक्टिली केस
डॉक्टर ने बताया, ऐसे केस मेडिकल साइंस में बहुत कम देखने को मिलते हैं. महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है. बच्चे का वजन करीब साढ़े तीन किलो ग्राम है और पूरी तरह स्वस्थ्य है. इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में पॉलीडैक्टिली कहा जाता है. जिसमें बच्चे के अतिरिक्त उंगलियां उभर आती हैं. ऐसा फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है. बच्चे के हाथ में पांच की जगह 6 उंगलियां दिखाई देती है. यह बाकी उंगलियों से छोटी होती है. ज्यादातर मामलों में छठी उंगली, छोटी उंगली या अंगूठे ऊपर होती है.