24 उंगलियों के साथ दुनिया में आया अनोखा बच्चा, बनावट देख डॉक्टर भी हैरान

मध्य प्रदेश के बैतूल में जन्मे बच्चे की 24 उंगलियां, परिजर और डॉक्टर भी हैरान, डॉक्टरों की निगरानी में नवजात.

BETUL CHILD 24 FINGERS
बैतूल में जन्में बच्चे की 24 उंगलियां (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 9:56 AM IST

Updated : January 30, 2026 at 10:34 AM IST

बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल से अनोखी खबर सामने आई है. एक बच्चे का जन्म सामान्य से अलग शारीरिक संरचना के साथ हुआ है. बच्चे के हाथ पैरों में 24 उंगलियां पाई गई हैं. उसके दोनों हाथों में 6-6 और पैरों में भी 6-6 उंगलियां हैं. यह अपने आप में दुर्लभ मामला है. डॉक्टर भी बच्चे की उंगलिया देखकर हैरान हैं. लेकिन खुशी की बात यह है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ्य है और डॉक्टरों की निगरानी में है.

24 उंगलियों वाले बच्चे का जन्म
किसी स्कूल में बच्चों से पूछा जाता है कि दोनों हाथों और पैरों की कुल कितनी अंगुलिया होती हैं. तो जवाब आता है 20. लेकिन बैतूल में जन्मा एक बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाएगा तो उसका जवाब होगा 24. क्योंकि इस बच्चे के हाथों की 12 और पैरों की 12 यानि कुल 24 अंगुलियां हैं जो एक बेहद दुर्लभ मामला है. 27 जनवरी को बैतूल के एक निजी अस्पताल में जन्मे इस नवजात के माता पिता अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस अनूठे बालक के जन्म से बेहद खुशी है.

डॉक्टरों की निगरानी में नवजात (ETV Bharat)

पूरी तरह स्वस्थ्य है बच्चा, डॉक्टर कर रहे निगरानी
स्त्री एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ कृष्णा मौसिक ने बताया कि, ''ये बेहद दुर्लभतम मामला है. बच्चे की पूरी 24 उंगलियां हैं और बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित और हेल्दी है. इस तरह के मामले गर्भ में विकास प्रक्रिया के दौरान हुए बदलावों से जुड़े होते हैं. गर्भस्थ शिशु के हाथ पहले एक दस्ताने की तरह बनते हैं और फिर उंगलियों के विकास होता. इसी दौरान यदि कोई बदलाव हो जाए तो सामान्य से ज्यादा उंगलियां बन जाती हैं. कई बार अतिरिक्त उंगली कार्यशील नहीं होती, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है. सभी 24 उंगलियां कार्यशील हैं. फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों डॉक्टरों की निगरानी में हैं.''

BETUL WONDER BABY
बनावट देख डॉक्टर भी हैरान (ETV Bharat)

क्या है पॉलीडैक्टिली केस
डॉक्टर ने बताया, ऐसे केस मेडिकल साइंस में बहुत कम देखने को मिलते हैं. महिला की नॉर्मल डिलीवरी हुई है. बच्चे का वजन करीब साढ़े तीन किलो ग्राम है और पूरी तरह स्वस्थ्य है. इस कंडीशन को मेडिकल भाषा में पॉलीडैक्टिली कहा जाता है. जिसमें बच्चे के अतिरिक्त उंगलियां उभर आती हैं. ऐसा फैमिली हिस्‍ट्री की वजह से भी हो सकता है. बच्चे के हाथ में पांच की जगह 6 उंगलियां दिखाई देती है. यह बाकी उंगलियों से छोटी होती है. ज्यादातर मामलों में छठी उंगली, छोटी उंगली या अंगूठे ऊपर होती है.

संपादक की पसंद

