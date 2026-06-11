बैतूल में सेप्टिक टैंक ने ली दो सगे भाइयों की जान, बचाने उतरे मजदूरों की हालत बिगड़ी
बैतूल के मुलताई नगर का मामला, सेप्टिक टैंक से निकली जहरीली गैस बनी मौत की वजह, मामले की जांच जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 11, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 12:24 PM IST
बैतूल : मध्य प्रदेश के बैतूल में सेप्टिक टैंक की जहरीली गैस से दो सगे भाईयों की मौत हो गई है. बुधवार शाम मुलताई के भगत सिंह वार्ड में ओमप्रकाश मंडल के घर पर निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में काम चल रहा था. यहां जमा जहरीली गैस या ऑक्सीजन की कमी से दो भाईयों ने दम तोड़ दिया. वहीं, उन्हें बचाने उतरे कुछ मजदूरों की भी हालत बिगड़ी है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक संजय पंवार सेप्टिक टैंक में किसी काम से नीचे उतरा था. लेकिन जब वह बाहर नहीं आया तो उसका सगा भाई भी नीचे उतरा और दोनों की मौत हो गई.
सेप्टिक टैंक में उतरते ही बेहोश हो गए दोनों भाई
घटनास्थल के पास मौजूद अन्य मजदूरों ने बताया कि टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस के कारण संजय बेहोश हो गया था, जिसे देखने उसका सगा भाई विजय पंवार भी नीचे उतरा. लेकिन वह भी जब काफी देर तक बाहर नहीं निकला तो तीसरा मजदूर मुकेश परिहार उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरा. वहां, उतरते ही उसे भी घबराहट होने लगी और उसने दोनों भाइयों को अचेत अवस्था में पाया और तुरंत बाहर निकल आया.
जहरीली गैस से मौत की आशंका
मामला समझ आते ही मजदूरों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से राहत कार्य शुरू किया गया, लेकिन तबतक दोनों भाईयों की मौत हो चुकी थी. बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक लंबे समय से बंद था, जिसके कारण उसके भीतर जहरीली गैस जमा हो गई थी और ऑक्सीजन की भी कमी रही होगी. चिकित्सकों के अनुसार प्रारंभिक तौर पर दम घुटने और जहरीली गैस के प्रभाव से मौत की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी.
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प्रशासन को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार
वहीं, इस घटना में रेस्क्यू के दौरान कई अन्य मजदूरों को भी घबराहट और सांस लेने में तकलीफ के बादअस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है और मजदूरों से बिना सुरक्षा उपकरणों के सेप्टिक टैंक या बंद स्थानों में प्रवेश न करने की अपील की गई है. मुलताई एसडीओपी एस.के.सिंह ने इस घटना को लेकर कहा, '' पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से मौत का सही कारण पता चल सकेगा. मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण सेप्टिक टैंक या ऐसा जगहों में नहीं उतरना चाहिए.''