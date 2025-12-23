ETV Bharat / state

बैतूल के मुलताई का बदलेगा नाम, 3.5 सौ करोड़ से बनेगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल

बैतूल में साढ़े तीन सौ करोड़ से बनेगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ( ETV Bharat )