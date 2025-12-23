ETV Bharat / state

बैतूल के मुलताई का बदलेगा नाम, 3.5 सौ करोड़ से बनेगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल

मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड के पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का हुआ भूमिपूजन, मौके पर मोहन यादव ने की बैतूल के लिए कई बड़ी घोषणाएं.

BETUL MEDICAL COLLEGE BHUMIPUJAN
बैतूल में साढ़े तीन सौ करोड़ से बनेगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

December 23, 2025

बैतूल: पीपीपी मोड में बनने जा रहे प्रदेश के पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भूमिपूजन किया गया. इस मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैतूल के लिए बड़ी घोषणाएं की, जिनमें सबसे अहम घोषणा ताप्ती नदी के उद्गम स्थान पवित्र नगरी मुलताई के नाम को लेकर है. वहीं, भूमिपूजन कार्यक्रम में मोहन यादव सहित केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा, प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी पहुंचे.

मुलताई का नाम बदलने विधायक से मांगा प्रस्ताव

मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के भूमिपूजन के मौके पर सीएम डॉ. मोहन यादव ने बैतूल के लिए बड़ी घोषणाएं की. जिसमें उन्होंने कहा, "मुलताई विधानसभा का नाम बदलकर मूलतापी किया जाएगा." मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूद मुलताई विधायक से इसके लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही, जो केंद्र सरकार को भेजेंगे.

मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड के पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का भूमिपूजन (ETV Bharat)

बैतूल में गुड़ के उत्पादन को बढ़ाने जिले में गुड़ क्लस्टर बनाया जाएगा. जिले में उद्योगों को बढ़ाने कोसमी इंडस्ट्रीज एरिया का दूसरा फेज बनाया जाएगा. साथ ही बैतूल जिले में सागौन का वुडन क्लस्टर बनेगा, जिससे सागौन के उत्पाद पूरे विश्व में निर्यात हो सके.

Betul Hospital bhumipujan ceremony
बैतूल में विकास के कई बड़ी घोषणाएं (ETV Bharat)

हेल्थ सिस्टम में परिवर्तन का श्रेय पीएम मोदी को दिया

बैतूल में कुल 343 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा, "बैतूल में पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर बन रहा मेडिकल कॉलेज केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि बैतूल की तस्वीर बदलने वाला कदम है. ये गांव-गांव तक डॉक्टर और जिले को स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्रणी बनाने की दिशा में प्रयास है."

Betul Multai renamed Multapi
मुलताई के नाम बदलने विधायक से मांगा प्रस्ताव (ETV Bharat)

जेपी नड्डा ने भारत के हेल्थ सिस्टम में परिवर्तन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है. उन्होंने कहा, "दुनिया और देश के आंकड़े बताते हैं कि भारत में मातृ मृत्युदर काफी कम हैं. हमारा प्रयास केवल बीमारी का इलाज करना ही नहीं, बल्कि इसे रोकना भी है.

