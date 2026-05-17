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बैतूल में दोस्ती का खौफनाक अंत, उधार पैसों के लिए 5 दोस्तों ने की बेरहमी से हत्या

जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना क्षेत्र निवासी राजू उईके (22) 13 मई को बोरदेही थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में पहुंचा था, शादी में सभी आरोपी भी आए थे. आरोप है कि इस दौरान पार्टी करने के बाद पैसा उधार को लेकर विवाद हुआ. इसके अलावा राजू उईके और आरोपियों के बीच मजदूरी के पैसों को लेकर भी विवाद चल रहा था. इससे नाराज आरोपियों ने राजू की निर्मम हत्या कर दी और उसकी लाश को ग्राम कारोपानी के पास स्थित सेल्टिया जलाशय में फेंककर फरार हो गए.

बैतूल: बोरदेही थाना क्षेत्र में हुए एक युवक के हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक के दोस्तों ने अंजाम दिया था. मजदूरी के पैसों को लेकर चल रहे पुराने विवाद में एक नाबालिग सहित 5 आरोपियों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जबकि एक आरोपी फरार है.

उधार पैसों के लिए युवक की हत्या (ETV Bharat)

शव को जलाशय में फेंककर फरार

15 मई को सेल्टिया जलाशय में शव मिलने की सूचना मिलते ही बोरदेही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने और गंभीर चोटों से मौत की पुष्टि हुई. जिसके बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, पूछताछ और अन्य आधार पर आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें हत्या का खुलासा हुआ. आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद शव सेल्टिया जलाशय में फेंक दिया था.

1 नाबालिग सहित 4 गिरफ्तार

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है. आरोपियों की पहचान छिंदवाड़ा जिले के नवेगांव थाना निवासी रुपेश कवडे, तेजीलाल उईके और बैतूल के बोरदेही थाना क्षेत्र निवासी आयुष नर्रे सहित एक नाबालिग के रूप में हुई है. एक आरोपी की तलाश अभी जारी है.

बोरदेही थाना प्रभारी राधेश्याम वट्टी ने बताया, "15 मई को ग्राम कारोपानी के समीप स्थित सेल्टिया जलाशय में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. वहां मृतक का शव पानी में औंधे मुंह पड़ा मिला, जिसे एक भारी पेड़ के तने के नीचे दबाया गया था. शव पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने और गंभीर चोटों से मौत की पुष्टि हुई."

पुलिस अधीक्षक वीरेन्द्र जैन ने कहा "जिले में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी."