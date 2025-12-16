ETV Bharat / state

बैतूल में इंटरकास्ट मैरिज पर 2 लाख तक का जुर्माना! प्रेमी जोड़ों ने लगाई न्याय की गुहार

बैतूल में अंतर्जातीय प्रेम विवाह करने पर कपल का किया सामाजिक बहिष्कार, न्याय के लिए जनसुनवाई में पहुंचे 4 जोड़े, कार्रवाई का मिला आश्वासन.

जनसुनवाई में पहुंचे प्रेमी जोड़े (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 16, 2025 at 10:49 PM IST

बैतूल: अंतर्जातीय विवाह को लेकर भयावाडी गांव में प्रेमी जोड़ों पर जुर्माना लगाए जाने का मामला सामने आया है. गांव के दबंगों ने अंतर्जातीय विवाह का सामाजिक बहिष्कार कर प्रेमी जोड़ों पर 30 हजार से लेकर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया है. इसको लेकर पीड़ित जोड़ों ने जुर्माने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और इसमें शामिल गांव के 10 दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है.

जनसुनवाई में पहुंचे प्रेमी जोड़े

बैतूल के एसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने पुलिस के होश उड़ा दिए. शाहपुर थानाक्षेत्र के भयावाडी गांव के 4 विवाहित जोड़ों ने उनके परिजनों के साथ मिलकर पुलिस को बताया कि गांव मे कुछ दबंगों ने अशांति का माहौल बना रखा है. जहां दूसरे समाज की लड़की से प्रेम विवाह करने पर पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है. शिकायतकर्ता खुशबू ने बताया कि "अंतजार्तीय विवाह करने पर गांव वाले प्रताड़ित करते हैं और 2 लाख के जुर्माने की मांग कर रहे हैं. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए."

बैतूल में इंटरकास्ट मैरिज पर 2 लाख तक जुर्माना (ETV Bharat)

प्रेमी जोड़े पर 2 लाख तक का जुर्माना

अंतर्जातीय प्रेम विवाह करने वाले जोड़े को समाज में रहने के लिए सजा दी जाती है. जिसमें जुर्माना स्वरूप 30 हजार से लेकर 2 लाख तक राशि चुकानी पड़ती है. जिससे इस गांव में बहू बनकर आई युवतियों को आर्थिक और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है. कुछ प्रेमी जोड़ो का यह भी आरोप है कि " उनके परिजन ने दबंगों को रुपए दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ रहा है.

न्याय के लिए जनसुनवाई में पहुंचे 4 जोड़े (ETV Bharat)

जांच के बाद मिला कार्रवाई के आश्वासन

शिक्षित समाज में अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके साथ ही इसका विरोध करना और जोड़ों का सामाजिक बहिष्कार करना भी कानूनन अपराध है. इस पर पुलिस ने सभी पीड़ित जोड़ों की शिकायत सुनी और जल्दी ही जांच का आश्वासन दिया है. एडिशनल एसपी कमला जोशी ने बताया कि "जांच के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि शिकायत सही है या बात कुछ और है. यदि बहिष्कार जैसी बात सामने आती है, तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा."

