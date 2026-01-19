ETV Bharat / state

एमपी के लाल अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर लहराएंगे तिरंगा, 26 जनवरी को इतिहास रचेंगे प्रताप

बैतूल के प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रताप बिसंदरे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढाई के लिए हुए रवाना, 26 जनवरी को फहराएंगे तिरंगा.

बैतूल के प्रताप 26 जनवरी को अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर लहराएंगे तिरंगा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 9:01 AM IST

बैतूल: नगर आमला के होनहार और प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रताप बिसंदरे इतिहास रचने जा रहे हैं. वे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो (तंजानिया) पर 26 जनवरी को तिरंगा ध्वज लहराकर देश और जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे. माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई लगभग 5895 मीटर है और इसे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है.

प्रताप को समाजसेवियों ने बधाई देकर किया रवाना

पर्वतारोही प्रताप बिसंदरे रविवार को बैतूल के आमला से अफ्रीका के लिए रवाना हुए. प्रताप को अफ्रीका रवाना होने से पहले जिला खेल संघों के प्रतिनिधि के रूप बधाई दी. इस दौरान बैतूल जिला पिट्टू एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज सोनी, उपाध्यक्ष नरेश भावसार एवं कोषाध्यक्ष हरिभाऊ झरबड़े सहित कई प्रमुख समाजसेवी भी मौजूद रहे.

सैकड़ों फीट ऊंचाई पर लहराएंगे तिरंगा

प्रताप बिसंदरे का जन्म तहसील आमला के ग्राम बड़गांव में हुआ. उनके पिता श्री रामचरण बिसंदरे एवं परिवार ग्राम बड़गांव में ही निवासरत हैं. प्रताप ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में कठोर प्रशिक्षण प्राप्त किया है. उन्होंने साल 2021 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स A ग्रेड के साथ पूर्ण किया. इसके बाद साल 2023 में इसी संस्थान से एडवांस पर्वतारोहण कोर्स भी सफलतापूर्वक पूरा किया.

प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रताप बिसंदरे अफ्रीका की यात्रा पर निकले (ETV Bharat)

उत्तराखंड की माछाधार एवं हुर्रा टॉप पर कर चुके हैं आरोहण

प्रशिक्षण के दौरान प्रताप बिसंदरे ने उत्तराखंड की माछाधार और हुर्रा टॉप की लगभग 16,000 फीट ऊंचाई जैसी चोटियों का भी सफल आरोहण किया है. उन्होंने 15 अगस्त 2023 को माउंट यूनाम की लगभग 20,049 फीट ऊंचाई पर सफल आरोहण कर तिरंगा फहराया था.

प्रदेश में हर्ष और गर्व का माहौल

इसके बाद 15 अगस्त 2024 को उन्होंने दूसरी बार माउंट यूनाम फतह की. इसके अलावा 27 अगस्त 2024 को कांग यात्से–2 की लगभग 20,505 फीट ऊंचाई पर और 30 अगस्त 2024 को कांग यात्से–1 की लगभग 21,000 फीट ऊंचाई पर सफल आरोहण कर अपनी क्षमता का परिचय दिया है.

अब वर्ष 2026 में प्रताप बिसंदरे 21 जनवरी से 28 जनवरी के मध्य माउंट किलिमंजारो का पर्वतारोहण करेंगे और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराकर अपनी मातृभूमि भारत को गौरवान्वित करेंगे. उनकी इस उपलब्धि से आमला सहित पूरे बैतूल जिले में हर्ष और गर्व का माहौल है.

