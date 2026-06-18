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आदिवासी समाज की संस्कृति की कायल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रकृति से जुड़ाव प्रेरणादायक

बैतूल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आदिवासी समाज के प्रकृति से प्रेम और संरक्षण को अनुकरणीय बताया. आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया.

President admires tribal culture
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बैतूल में (Source : President X Handle)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 3:17 PM IST

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बैतूल : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा और उनकी जीवनशैली की प्रशंसा की. उन्होंने कहा "अब जरूरत इस बात की है कि आदिवासी समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में अन्य वर्गों की बराबरी करे. उपभोग की संस्कृति पर आधारित आज की तेज भागती दुनिया में समाज के हर वर्ग की आध्यात्मिक शुचिता बहुत महत्वपूर्ण है. इसी के बल पर दीर्घकालिक रूप से समता-परक आचरण-पद्धति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति संवेदनशील जीवन-शैली विकसित की जा सकती है".

राष्ट्रपति ने कहा "आदिवासी समुदाय का प्रकृति के प्रति जुड़ाव और जल, जंगल, जमीन के संरक्षण की सोच सराहनीय है. अब समय है कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण करें."

विकास और संस्कृति के संतुलन से ही समाज का विकास

गुरुवार को बैतूल में ब्रह्मकुमारी संस्था द्वारा आयोजित ‘आध्यात्मिक जागृति द्वारा आदिवासी समाज का सशक्तीकरण महासम्मेलन’ को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा "वास्तविक सशक्तीकरण तब होता है, जब व्यक्ति आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और जागरूकता के बल पर सामाजिक दायित्वबोध के साथ अपने कार्यक्षेत्र में सक्रिय होता है. विकास और संस्कृति, दोनों का संतुलन ही सशक्त एवं समृद्ध समाज का आधार है. सार्थक विकास वह है जो हमारी जड़ों और जीवन मूल्यों से पोषण भी ग्रहण करे तथा उन जड़ों को मजबूत भी बनाए."

2047 तक विकसित भारत का संकल्प दिलाया

राष्ट्रपति ने कहा "जब अध्यात्म और सेवा का संगम होता है, तब समाज में स्थायी परिवर्तन आता है. जनजातीय समाज प्रेम, शांति और सह-अस्तित्व की भावना के साथ जीवन जीना जानता है. बैतूल के आदिवासी समुदाय ने अपनी लोक परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और पारंपरिक ज्ञान को पीढ़ी-दर-पीढ़ी सुरक्षित रखा है, जो पूरे देश के लिए प्रेरणा है." राष्ट्रपति ने इस मौके पर साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया. विकसित भारत ऐसा होगा जहां आध्यात्म, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानव कल्याण हो.

President admires tribal culture
बैतूल में आदिवासी समाज का सशक्तीकरण महासम्मेलन (Source : President X Handle)

राष्ट्रपति ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा "रासायनिक उर्वरकों और विदेशी पेस्टीसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल से भूमि की उपजाऊ शक्ति घटती है और इंसान के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. हालांकि अब दीरे-धीरे हमारा देश अब प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहा है. प्रकृति से जुड़ाव और सर्वमंगलकारी सोच आदिवासी समाज की सबसे बड़ी ताकत है."

कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उइके, प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, ब्रह्मकुमारी संस्थान के उड़ीसा प्रभारी नथमल भाई, भोपाल जोन की क्षेत्रीय निदेशक शैलजा दीदी और बैतूल प्रभारी मंजू दीदी सहित आदि मौजूद रहे.

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