बैतूल जिला अस्पताल का स्टोर रूम हुआ धुंआ-धुंआ! धमाके की आवाज सुन मरीजों में मची भगदड़

जानकारी के अनुसार, आग अस्पताल के स्टोर रूम में लगी थी, जहां सफाई का सामान और कुछ केमिकल सामग्री रखी हुई थी. केमिकल होने के कारण आग पर नियंत्रण पाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अस्पताल कर्मचारियों ने शुरुआती प्रयास किए और थोड़ी ही देर में दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गया. दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.

बैतूल: रविवार की सुबह बैतूल जिला अस्पताल में अचानक हुई आगजनी से हड़कंप मच गया. सुबह करीब 9 बजे स्टोर रूम से धुआं उठता देख अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी फैल गई. वहीं इस दौरान स्टोर रूम में धमाके भी सुनाई दिए. घने धुएं के कारण ग्राउंड फ्लोर के वार्डों में मौजूद मरीज और उनके परिजन घबरा गए, जिसके बाद स्टाफ ने तुरंत सभी मरीजों को बाहर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया.

फायर सेफ्टी सिस्टम पर उठे सवाल

आगजनी की इस घटना ने जिला अस्पताल की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हादसे के दौरान फायर सेफ्टी सिस्टम ने काम नहीं किया, जिसके बाद दमकल की मदद लेनी पड़ी. घटना की जानकारी मिलते ही प्रभारी कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे.

उन्होंने निरीक्षण के बाद प्रारंभिक रूप से माना कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी. साथ ही स्टोर रूम में मौजूद केमिकल्स को लैब भेजकर उनकी जांच करवाई जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि आग फैलती तो कितना नुकसान हो सकता था. फिलहाल आगजनी की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

इलेक्ट्रिक फेलियर से लगी थी आग

आरएमओ रानू वर्मा ने बताया कि "आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ." बैतूल प्रभारी कलेक्टर अक्षत जैन ने बताया कि "प्राथमिक जांच में पता चला है कि हॉस्पिटल की सीढ़ियों के नीचे लगे इलेक्ट्रिक सिस्टम में फेलियर की वजह से ये आग लगी थी. इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. बाकी मामले की जांच की जा रही है."