आधी रात को ब्रेक फेल, 35 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, वाहन में फंसे 3 युवकों की ऐसे बची जान
बैतूल-परतवाड़ा मार्ग पर धामन गांव की घटना, मशक्कत के बाद घायलों का हुआ रेस्क्यू, ब्रेक फेल बना हादसे की वजह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 17, 2026 at 5:06 PM IST
बैतूल: मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात 3 बजे एक बड़ा हादसा सामने आया है. जहां तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे एक गहरे कुएं में जा गिरी. हादसे में कार सवार दो युवक घायल हो गए. जिन्हें 108 एम्बुलेंस टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला. गनीमत रही कि कुएं में पानी बहुत कम था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि कार के ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ है.
ब्रेक फेल होने से कुएं में गिरी कार
घटना बैतूल-परतवाड़ा मार्ग पर धामन गांव रोड की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, कार आठनेर से गुद गांव की ओर जा रही थी. इसी दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे स्थित 35 फीट गहरे कुएं में जा गिरी. बताया जा रहा है कि कार में सवार महाराष्ट्र के अमरावती जिले के निवासी दो युवकों सहित 3 लोग कार के अंदर फंस गए थे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. लोगों ने आवाज सुनकर 108 एंबुलेंस को सूचना दी. सूचना मिलते ही बैतूल की 108 एम्बुलेंस टीम मौके पर पहुंची.
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108 एम्बुलेंस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
108 एम्बुलेंस के ईएमटी दीपक और पायलट मोहित ने स्थानीय लोगों की मदद से कुएं में उतरकर कार के नीचे फंसे युवकों को बाहर निकाला. घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. समय रहते रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया. वहीं स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस टीम की तत्परता और साहस की सराहना की है.
भैंसदेही टीआई राजेश सातनकर ने बताया कि, ''घायलों की पहचान राहुल पिता गजानंद (36) निवासी अडवी, जिला अमरावती, कृष्णा बोकडे पिता प्यारेलाल (36) तथा सत्यम तोमर निवासी मुरैना के रूप में हुई है. ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा. करीब पांच घंटे चले रेस्क्यू अभियान के बाद कार में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.''