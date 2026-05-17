ETV Bharat / state

आधी रात को ब्रेक फेल, 35 फीट गहरे कुएं में गिरी कार, वाहन में फंसे 3 युवकों की ऐसे बची जान

35 फीट गहरे कुएं में गिरी कार ( ETV Bharat )