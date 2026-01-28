ETV Bharat / state

कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों उठाए गैंती-फावड़े, बनाने लगे सड़क, महिलाओं ने दिया साथ

बैतूल के आमला क्षेत्र के बोड़ना के ग्रामीण श्रमदान करके गांव तक सड़क बनाने में जुटे. 5 किमी सड़क बनाने का संकल्प.

Betul amla Villagers shramdaan
बैतूृल के बोड़ना में ग्रामीणों ने किया श्रमदान, सड़क बनाने में जुटे (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 28, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

आमला (बैतूल): बैतूल के बोड़ना गांव में पहुंचने के लिए सड़क नहीं है. जब ग्रामीण प्रशासन और जन प्रतिनिधियों से मांग करते करते थक गए तो खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठाया. गांव में करीब 700 मतदाता रहते हैं. लेकिन जनप्रतिनिधि केवल चुनाव के समय ही यहां वोट मांगने आते हैं.

आज़ादी के इतने साल बाद भी गांव तक पक्की सड़क नहीं पहुंच पाई. सिस्टम से बार-बार गुहार लगाने के बाद जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो गांवों वालों ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया.

कहीं सुनवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने उठाए गैंती-फावड़े (ETV BHARAT)

दुर्गम पहाड़ी वाले रास्ते को पार कर पहुंचते हैं गांव

ग्रामीणों ने गैंती-फावड़ा उठाए और सड़क बनाने में जुट गए. गांव की महिलाएं भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर श्रमदान कर रही हैं. ग्रामीणों का कहना है "बोड़ना गांव से जिला मुख्यालय आने के लिए मुख्य सड़क बगवाड़ तक पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर लंबे दुर्गम और पहाड़ी रास्ते से गुजरना पड़ता है. वैकल्पिक रास्ता इतना लंबा है कि ग्रामीणों को करीब 25 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है."

Betul amla Villagers shramdaan
सड़क बनाने में महिलाओं ने दिया साथ (ETV BHARAT)

मरीजों को अस्पताल भेजना कठिन

हालात इतने बदतर हैं कि जिस रास्ते से बैलगाड़ी तक चलना मुश्किल है, उस रास्ते से ग्रामीण, बुज़ुर्ग, महिलाएं, मरीज़ और बच्चे रोज़ आवाजाही करने को मजबूर हैं. आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है. ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए वे कलेक्टर से लेकर विधायक और सांसद तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध तक नहीं ली. सड़क की कमी का सबसे ज्यादा असर मरीजों, गर्भवती महिलाओं और किसानों पर पड़ रहा है.

जब किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीण जुटे श्रमदान में

बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं है. किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत होती है. स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र भी सड़क न होने के कारण परेशान हैं. जब कोई सुनने वाला नहीं है तो हम खुद ही सड़क बना रहे हैं. आखिर कब तक परेशान होते रहेंगे.

Betul amla Villagers shramdaan
मध्य प्रदेश के कई गांवों में श्रमदान से बनाई सड़क (ETV BHARAT)

कई गांवों में श्रमदान से बनाई सड़क

अब लोग प्रशासन और सरकार के भरोसे नहीं रहते. मध्य प्रदेश में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जब ग्रामीणों ने श्रमदान और चंदा करके अपने स्तर पर सड़क बनाई. पिछले साल जून माह में विदिशा के लटेरी जनपद के मोतीपुर गांव में भी ग्रामीणों ने आपस में मिलकर सड़क बनाई थी. अगस्त 2025 में बड़वानी की ग्राम पंचायत धमारिया का सिपाईदुवाली में भी जब किसी ने नहीं सुनी तो ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाने का बीड़ा उठाया.

बड़वानी के मोरानी में ग्रामीणों ने दिखाया जज्बा

इसी प्रकार अक्टूबर 2024 में बड़वानी के ग्राम मोरानी में भी ग्रामीणों ने खुद ही सड़क बनाई थी. इसी प्रकार दो साल पहले बुरहानपुर चापोरा गांव के युवाओं ने श्रमदान करके सड़कों पर गड्ढों का भराव किया था. घंटों की मेहनत से युवाओं ने हाईवे के गड्ढे भरे और रोड को समतल कर दिया.

TAGGED:

VILLAGERS BUILDING 5 KM ROAD
VOLUNTARY LABOR ROAD CONSTRUCTION
ROADS VILLAGES VOLUNTARY LABOR
BETUL NEWS
BETUL AMLA VILLAGERS SHRAMDAAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.