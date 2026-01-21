ETV Bharat / state

सड़कों पर यमराज के रूप में दौड़ रहे तूफान, स्कूली बच्चों से भरी वैन को उड़ाया

बैतूल के भैसदेही के पास स्कूली वाहन और तूफान वाहन के बीच भीषण भिड़ंत में एक छात्रा की मौत, 24 बच्चे घायल.

Betul Amla road accident
हादसे में क्षतिग्रस्त स्कूली वाहन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
आमला (बैतूल) : बैतूल के भैसदेही- गुड़गांव रोड पर गैस गोदाम के पास बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ. विद्या संस्कार पीठ की स्कूली वैन और तूफान वाहन की भीषण भिड़ंत में 7 वर्षीय छात्रा हर्षिता पिता पवन पाटणकर निवासी हनुमान ढाना की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य 14 स्कूली विद्यार्थी घायल हो गए. घायलों को भैसदेही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती किया गया है. 05 बच्चों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है.

कलेक्टर ने की पीड़ित परिजनों की मदद

मृतका छात्रा स्कूली वैन चालक सोनू पाटणकर की भतीजी बताई जा रही है. हादसे के बाद स्कूल वैन पलट गई. घटना के बाद तूफान वाहन चालक मौके से फरार हो गया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. कलेक्टर ने घायल बच्चों के स्थिति और उपचार के सम्बन्ध में सीएमएचओ से जानकारी भी ली.

बैतूल में स्कूली वाहन और तूफान वाहन के बीच भीषण भिड़ंत (ETV BHARAT)

दो बच्चों को एम्स भोपाल रेफर किया

बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया "गंभीर रूप से घायल दो बच्चे और वाहन चालक को एम्स भोपाल भेजने के निर्देश दिए." इसके अलावा कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृतक एक बच्चे के परिजनों को रेडक्रॉस मद से तत्काल 25 हजार की राशि देने के निर्देश दिए. साथ ही गंभीर रूप से घायलों को 10 -10 हजार की राशि देने के लिए निर्देशित किया. इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन, सिविल सर्जन डॉ. मनोज हुरमाड़े सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

Betul Amla road accident
कलेक्टर ने की पीड़ित परिजनों की मदद (ETV BHARAT)

स्कूली वाहन खस्ताहाल, कोई निगरानी नहीं

बैतूल जिलेभर में बेलगाम स्पीड से भाग रहे लगातार सड़क हादसे कर रहे हैं. इसके साथ ही स्कूली वाहन भी खस्ताहाल हैं लेकिन ये वाहन लगातार सड़कों पर दौड़ रहे हैं. स्कूली बच्चों के पैरेंट्स की मजबूरी है कि उन्हें इन्ही खस्ताहाल वाहनों में बच्चों को भेजना पड़ता है.

