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एयरफोर्स में जॉइनिंग से बढ़ी जलन, जीजा और चचेरे भाईयों ने युवक को उतारा मौत के घाट

बैतूल में एयरफोर्स में चयनित मोहित की जीजा और 2 चचेरे भाईयों ने की हत्या, 8 एकड़ जमीन और जलन में दिया वारदात को अंजाम. दुर्गा प्रसाद की रिपोर्ट.

BETUL MOHIT GALFAT MURDER CASE
एयरफोर्स में जॉइनिंग से एक दिन पहले युवक की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 10:35 AM IST

3 Min Read
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बैतूल: भारतीय वायुसेना में चयनित मोहित गलफट की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. मामले में पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए मृतक के जीजा राजा और दो चचेरे भाईयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, वारदात के पीछे जमीन हड़पने की साजिश थी. पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

कुएं में मिली युवक की लाश मामले में नया मोड़

आठनेर थाना क्षेत्र के ग्राम पुसली में कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना में चयनित मोहित का शव एक कुएं से बरामद हुआ था. शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लगा, क्योंकि मृतक के गले में एल्युमिनियम का तार फंसा मिला था. इसके बाद पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज की.

मोहित को ईर्ष्या में जीजा और चचेरे भाईयों ने उतारा मौत के घाट (ETV Bharat)

8 एकड़ जमीन हड़पने की नीयत से हत्या

जांच में सामने आया कि, आरोपी जीजा ने ससुराल पक्ष की करीब 7 से 8 एकड़ जमीन पर कब्जा करने की नीयत से मोहित की हत्या की साजिश रची गई. पुलिस के मुताबिक, इस साजिश का मुख्य आरोपी मोहित का जीजा है, जिसने मृतक के चचेरे भाईयों के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया.

शव को बोरी में भरकर कुएं में फेंक

आरोपियों ने मोहित को मंदिर जाने का बहाना बनाकर बाइक पर बैठाया और खेत में बनी झोपड़ी तक ले गए. वहां दो आरोपियों ने मोहित को पकड़ लिया, जबकि तीसरे आरोपी ने एल्युमिनियम वायर से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को बोरी में भरकर कुएं में फेंक दिया था.

एक चूक और फिर सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा

हत्या के बाद आरोपी एक बड़ी गलती कर बैठे. मृतक का मोबाइल झोपड़ी में ही छूट गया, जो पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुआ. इसी सुराग और वैज्ञानिक जांच के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची और पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया.

जीजा और 2 चचेरे भाईयों ने वारदात को दिया अंजाम

बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया, "बीते दिनों आठनेर थाना क्षेत्र में मोहित की हत्या का मामला सामने आया था. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच कर रही थी. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मृतक के चचेरे भाई आकाश, संजय और जीजा राजा को गिरफ्तार किया है. मोहित के भारतीय वायुसेना में चयनित होने से सभी को बहुत इर्ष्या थी. खेत सहित कई बातों को लेकर इन लोगों को आपस में विवाद होता रहता था."

एसपी ने आगे बताया कि, मृतक का जीजा राजा इस वारदात में इसलिए शामिल हुआ था कि मृतक और उसकी बहन शिवानी 2 ही भाई बहन है. मोहित के मरने के बाद सारी प्रोपर्टी शिवानी की हो जाएगा. प्रोपर्टी में आकाश और संजय 25-25 प्रतिशत देने की बात हुई थी, जबकि जीजा को 50 प्रतिशत देने पर बात बनी थी.

फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है. भारतीय वायुसेना में चयनित एक युवक की कथित तौर पर जमीन के लालच में हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है.

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