बैतूल में स्कूल बिल्डिंग को अतिक्रमण बताकर गिराया, मदरसे की अफवाह फैलाने का आरोप
बैतूल में निजी भूमि पर बन रही स्कूल बिल्डिंग के अवैध हिस्से को प्रशासन ने गिरवाया. भवन मालिक नईम ने लगाए प्रशासन पर गंभीर आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 14, 2026 at 4:00 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 4:27 PM IST
बैतूल: भैंसदेही के धाबा में मंगलवार शाम प्रशासन ने एक निजी भवन पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी से उसका कुछ हिस्सा गिरवा दिया है. यह वही भवन है, जिसे लेकर बिल्डिंग बनाने वाले नईम ने कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट पहुंचकर परिवार सहित आत्मदाह की चेतावनी दी थी.
बिल्डिंग के मालिक नईम का कहना है कि उन्होंने अपनी निजी भूमि पर 20 लाख रुपए की लागत से स्कूल भवन का निर्माण करवाया था लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि वह मदरसा खोलने वाला है. नईम का आरोप है कि प्रशासन ने इसी कारण स्कूल बिल्डिंग गिरवा दी. जबकि प्रशासन का कहना है कि जो हिस्सा तोड़ा गया है वह अवैध था.
'बिना अनुमति बन रही थी बिल्डिंग'
भैंसदेही एसडीएम अजीत मरावी ने बताया कि "ग्राम पंचायत से शिकायत मिली थी कि गांव में नियम विरुद्ध एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है. जब जांच की गई तो पता चला कि बिल्डिंग का निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में आता है. इसी आधार पर इमारत के एक हिस्से और सामने बने शेड को हटाया गया. पूरी बिल्डिंग नहीं गिराई गई है." इस दौरान भारी पुलिस बल और राजस्व अमले की मौजूदगी रही.
'स्कूल खोलने तैयार की थी बिल्डिंग'
बिल्डिंग के मालिक नईम का कहना है कि "उन्होंने अपनी निजी भूमि पर करीब 20 लाख रुपए की लागत से स्कूल के लिए भवन का निर्माण कराया था. यहां नर्सरी से आठवीं कक्षा तक स्कूल शुरू करने का प्लान था. यह मेरी निजी भूमि है और इस जमीन का कमर्शियल डायवर्सन है. स्कूल भवन निर्माण के लिए पंचायत से एनओसी भी ली गई थी. इसके बाद 30 दिसंबर को स्कूल खोलने की अनुमति के लिए आवेदन भी किया था."
'जुर्माना देने के लिए तैयार, लोगों ने उड़ाई अफवाह'
बिल्डिंग के मालिक नईम ने बताया कि "कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि मैं यहां पर मदरसे का संचालन करने वाला हूं जबकि गांव में मात्र 3 मुस्लिम परिवार हैं. ऐसे में मदरसा कैसे संचालित हो सकता है. मैं स्कूल खोलने के लिए अपने खर्चे से बिल्डिंग तैयार कर रहा था. इसके बाद भी अगर मेरे से कोई गलती हुई है और नियम विरुद्ध निर्माण किया गया है तो शासन के नियम अनुसार जुर्माना देने को तैयार हूं."
- स्कूल भवन के लिए आवेदनों की माला पहनकर पहुंचे 72 साल के बुजुर्ग, 1 साल में दिए 25 आवेदन
- सरकारी स्कूलों के बच्चे बने खतरों के खिलाड़ी, हरदम सिर पर मंडराती मौत!
नईम के समर्थन में उतरा आदिवासी संगठन
जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि नईम अपनी निजी जमीन पर स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग बना रहा था, उसे मालूम नहीं था कि डायवर्टेड जमीन पर भी बिल्डिंग बनाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है. जब इसकी जानकारी लगी तो उसने ग्राम पंचायत में आवेदन किया था लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा अनुमति तहसील या एसडीम ऑफिस से लेने के लिए जानकारी दी गई थी. जिसके लिए उन्होंने आवेदन कर दिया था कि बिना जानकारी बिल्डिंग निर्माण किया गया था, जो भी जुर्माना उस पर लगता है वह देने को तैयार है लेकिन इसके बाद भी अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की गई. ऐसे में इस पर रोक लगनी चाहिए.