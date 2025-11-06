ETV Bharat / state

आमला ADJ तपेश कुमार दुबे की तबियत अचानक बिगड़ी, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

बैतूल के आमला में पदस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तपेश कुमार दुबे का ड्यूटी के दौरान निधन. बैतूल व छिंदवाड़ा में शोक की लहर.

Betul Aamla ADJ death
आमला एडीजे तपेश कुमार दुबे का निधन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 1:43 PM IST

2 Min Read
आमला (बैतूल): बैतूल जिले के आमला में पदस्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) तपेश कुमार दुबे के निधन से न्याय जगत के साथ ही प्रशासनिक क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई. वह आमला क्षेत्र के लादी गांव में विजिट करने गए थे. अचानक उनकी तबियत बिगड़ गई. तुरंत ही मौके पर डॉक्टर्स को बुलाया गया. डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. माना जा रहा है कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक पड़ा. वह 55 वर्ष के थे.

तबियत बिगड़ते ही डॉक्टर्स को बुलाया

मौके पर मौजूद अफसरों ने लादी गांव में विजिट के दौरान एडीजे तपेश कुमार दुबे को अचानक अस्वस्थता महसूस हुई. दौरे में साथ चल रहे अफसरों ने तुरंत मौके पर चिकित्सकों को बुलाया. लेकिन डॉक्टरों ने जांच करने के बाद उन्हें मृत बताया. इससे सभी न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा कर्मचारी स्तब्ध रह गए. एसडीएम बडोनिया ने बताया "एडीजे तपेश कुमार दुबे एक अत्यंत समर्पित और ईमानदार अधिकारी थे. यह पूरी न्यायिक सेवा के लिए एक बड़ी क्षति है. प्रशासन इस घटना से गहराई से स्तब्ध हैं.”

छिंदवाड़ा में हुआ अंतिम संस्कार

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) तपेश कुमार दुबे मूल रूप से छिंदवाड़ा शहर के पटेल कॉलोनी के रहने वाले थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं. शासन की ओर से उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम छिंदवाड़ा भेजने की आवश्यक व्यवस्था की गई. उनका अंतिम संस्कार छिंदवाड़ा के पातालेश्वर मोक्षधाम में हुआ. एडीजे तपेश दुबे ने वकील के रूप में छिंदवाड़ा में कई वर्षों तक काम किया.

हार्ट अटैक के लक्षण

हार्ट अटैक आने से पहले हार्ट की मांसपेशियों में रक्त संचार रुक जाता है. इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है. हार्ट अटैक आने से पहले इन संकेतों को समझें.

  • सीने में दर्द या बेचैनी
  • शरीर के ऊपरी हिस्से में दर्द
  • सांस लेने में कठिनाई
  • पसीना आना
  • मतली या उलटी
  • थकान
  • चक्कर आना

