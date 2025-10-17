ETV Bharat / state

बैतूल के 554 गांवों की बदल रही है तस्वीर, आदि कर्मयोगी बना बड़ा औजार

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत शानदार प्रदर्शन करने के लिए बैतूल जिले को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित .

Betul adi karmayogi Abhiyan
बैतूल के 554 गांवों की बदल रही है तस्वीर (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 3:16 PM IST

5 Min Read
बैतूल: आदिवासी बाहुल्य जिला बैतूल की किस्मत बदलने जा रही है. वो दिन दूर नहीं जब यहां के लोग भी सरकारी योजनाओं से न केवल वाकिफ होंगे, बल्कि उसका पूरा लाभ भी उठाएंगे. यह चमत्कार करेंगे 'आदि कर्मयोगी'. दरअसल, भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'आदि कर्मयोगी अभियान' को 19 अगस्त, 2025 को शुरू किया था. यह विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय नेतृत्व कार्यक्रम है. आज 17 अक्टूबर 2025 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अभियान में शानदार प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित करेंगी.

आदि कर्मयोगी अभियान मुख्य रूप से क्या है ?

आदि कर्मयोगी अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन है. इसके जरिए जनजातीय समुदायों में नेतृत्व और सुशासन को सशक्त बनाया जायेगा. भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इसे शूरू करने जा रहा है. इसका लक्ष्य है देश के 550 जिलों के 1 लाख आदिवासी गांवों में 20 लाख से अधिक 'आदि कर्मयोगियों' को संगठित करना है, जो सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए काम करेंगे.

Betul adi karmayogi Abhiyan for Tribal upliftment
आदि कर्मयोगी अभियान (ETV Bharat GFX)

कैसे चलेगा आदि कर्मयोगी अभियान

इस अभियान के तहत मध्यस्थ के रूप में आदि कर्मयोगी काम करेंगे जो सरकारी योजनाओं को जनजातीय समुदायों तक पहुंचाएंगे. इस अभियान में केंद्र, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, युवाओं, समाजसेवियों, महिला समूहों और पारंपरिक नेताओं को शामिल किया जा रहा है. हर गांव में आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इस केंद्र पर स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, पोषण, महिला एवं शिशु कल्याण और जल व स्वच्छता जैसी योजनाओं के लिए एक ही स्थान पर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

Adi karmayogi Abhiyan
आदि कर्मयोगी अभियान उद्देश्य (ETV Bharat GFX)

बैतूल जिले में आदि कर्मयोगी अभियान

वहीं, आदि कर्मयोगी अभियान के लिए बैतूल जिले के जनजातीय बाहुल्य गांवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त विवेक पाण्डेय ने बताया कि "आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा को सशक्त बनाना है."

बैतूल के 10 विकासखंडों के 554 गांव योजना में शामिल

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बैतूल जिले के 10 विकासखंडों के 554 गांवों को इस योजना में शामिल किया गया है. इनमें भैंसदेही के 71, भीमपुर के 109, आठनेर के 51, बैतूल के 62, चिचोली के 42, घोड़ाडोंगरी के 86, शाहपुर के 66, मुलताई के 9, प्रभात पट्टन के 26 और आमला के 32 गांव शामिल हैं. ये सभी ऐसे गांव हैं, जहां 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है. योजना के तहत प्रशासन द्वारा इन गांवों में निवासरत पात्र व्यक्तियों की सूची तैयार की जा रही है. इस सूची में शामिल लोगों के आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके.

Betul adi karmayogi Abhiyan
आदि सेवा केंद्र (ETV Bharat)

17 विभाग एक साथ करेंगे काम

आदि कर्मयोगी अभियान में सरकार के 17 विभाग मिलकर बैतूल के गांवों की तस्वीर बदलने का काम करेंगे. योजना के तहत जनजाति कार्य विभाग द्वारा जिले के तीन विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य गांवों का चयन किया गया है, जहां सभी विभागों के समन्वय से विभिन्न कार्य किया गया. इससे ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. योजना के तहत गांवों में आदि सेवा केन्द्र बनाए गये हैं, जहां ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा.

जनजातीय कार्य विभाग सहायक आयुक्त विवेक पाण्डेय ने बताया "प्रत्येक गांवों में 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं का आयोजन कर विलेज विजन 2030 प्लान तैयार किया जा रहा है. इसमें गांव की समस्याओं, लोगों की आवश्यकताओं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रोजगार उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर काम किया जा रहा है. योजना के तहत 17 विभाग मिलकर इन गांवों के कार्य करेंगे.

बिजली, पानी सड़क से संबंधित कार्यों के लिए प्लानिंग की जा रही है. सभी गांवों का अलग-अलग प्लान बनाया गया है. वहां से इसे विकासखंड स्तर और फिर जिला स्तर पर भेजा जाएगा. इसके बाद जिला स्तर पर सभी 554 गांवों का सामूहिक प्लान तैयार किया जाएगा. इससे यह तय किया जाएगा कि किस जगह क्या काम होना है, इसके बाद प्लान राज्य व केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा."

554 villages of Betul will change
आदि कर्मयोगी अभियान के तहत बैठक (ETV Bharat)
सप्ताह में एक दिन होगी बैठक

आदि कर्मयोगी अभियान के तहत चिन्हित गांवों में आदि सेवा केन्द्र बनाए गए हैं. यहां ग्राम व विकासखंड स्तर के अधिकारियों के नाम और नंबर दीवार पर चस्पा किए गये हैं. ये सभी अधिकारी सप्ताह में एक दिन गांव आकर बैठक लेकर गांव की समस्याओं पर ग्रामीणों से चर्चा करेंगे. इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर की समस्याओं का वहीं निराकरण किया जाएगा. जबकि, विकासखंड स्तर का विकासखंड व जिला स्तर की समस्याओं का जिला स्तर से निराकरण किया जाएगा. इन आदि सेवा केन्द्रों का संचालन आदि साथी, आदि कर्मयोगी, आदि विद्यार्थी के आपसी सहयोग एवं समन्वय से किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले को जनजातीय कार्य विभाग के आदि कर्मयोगी अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान प्राप्त हो रहा है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 17 अक्टूबर को नई दिल्ली में बैतूल जिलों को राष्ट्रीय समारोह में सम्मानित करेंगी. कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन और सहायक कमिश्नर गुरुवार को दिल्ली पहुंच गये हैं.

