बैतूल में स्कूल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, अंधेरे में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर भागे आरोपी

बैतूल: आमला थाना क्षेत्र में नौवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है. स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रही छात्रा को 3 बदमाशों ने स्कॉर्पियो में लिफ्ट दी. इसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर छात्रा के साथ बदमाशों ने सामूहिक दुराचार किया. वहीं घटना के बाद पीड़िता आमला रेलवे स्टेशन पर रात भर अकेली बैठी रही. सुबह रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस को दिखी तो उन्होंने तत्काल आमला पुलिस को सूचना दी. पुलिस को संदिग्ध हालत में मिली पीड़िता की शिकायत पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी फरार है. जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

एडिशनल एसपी कमला जोशी ने बताया कि "छात्रा 31 अक्टूबर को स्कूल से लौटने के दौरान लापता हो गई थी, लेकिन परिजन ने पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज नहीं कराया था. जांच के दौरान परिजन ने पुलिस को बताया कि छात्रा पहले भी बिना बताए कहीं चली गई थी और कुछ दिन बाद वह स्वयं वापस लौट आई थी. जिस वजह से उन्होंने छात्रा के गायब होने की कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराई थी." फिलहाल बैतूल पुलिस अधीक्षक ने घटना की जांच डीएसपी दुर्गेश मार्को को सौंपी है.

लिफ्ट के बहाने छात्रा को ले गए आरोपी

एएसपी से मिली जानकारी के मुताबिक "नाबालिग 9वीं क्लास की छात्रा है. वह शुक्रवार को स्कूल की छुट्टी होने के बाद पैदल घर जा रही थी. तभी रास्ते में उसे आरोपी सूरज, लालू और लोकेश मिले. उन्होंने छात्रा को स्कॉर्पियो में लिफ्ट देकर घर छोड़ने की बात कही. इसके बाद जब छात्रा गाड़ी में बैठ गई तो वे उसे सुनसान इलाके की ओर ले गए और गाड़ी में उन्होंने बारी-बारी से पीड़िता के साथ गलत काम किया. इसके बाद आरोपी उसे रात में रेलवे स्टेशन पर छोड़कर फरार हो गए."

पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

वहीं जीआरपी पुलिस को रेलवे स्टेशन पर अकेली बैठी लड़की को देकर कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ. उन्होंने नाबालिग के पास जाकर पूछताछ की, तो छात्रा ने पुलिस को आपने साथ घटी घटना के बारे में बताया. जीआरपी पुलिस ने तत्काल इस घटना के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना दी. साथ ही पीड़िता के परिजनों को थाने बुलाकर मामले से अवगत कराया और उनकी शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई. पीड़िता के बयान के आधार पर आमला पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. जबकि तीसरा आरोपी कार लेकर फरार हो गया है. जिसे पुलिस ढूंढ रही है.