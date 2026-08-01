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पटना के लक्जरी अपार्टमेंट में ऑनलाइन सट्टा कारोबार,दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को दबोचा, करोड़ों के ट्रांजेक्शन का मामला

पटना के लक्जरी अपार्टमेंट में ऑनलाइन सट्टा कारोबार का भंडोफोड़ हुआ है.दुर्ग पुलिस ने दो आरोपियों को पटना से गिरफ्तार किया.

Durg police nab two accused
पटना के लक्जरी अपार्टमेंट में ऑनलाइन सट्टा कारोबार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
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दुर्ग : दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. हैरानी की बात ये है कि इस रैकेट का संचालन छत्तीसगढ़ से नहीं, बल्कि बिहार की राजधानी पटना के एक लग्जरी अपार्टमेंट से किया जा रहा था.पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क के जरिए रोजाना 12 से 15 लाख रुपए का ऑनलाइन लेन-देन होता था, जबकि महीने का टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपये तक पहुंच रहा था. कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

लक्जरी अपार्टमेंट में सट्टा कारोबार

दुर्ग जिले की खुर्सीपार पुलिस को सूचना मिली थी कि पटना के नारायण प्लाजा अपार्टमेंट से ऑनलाइन सट्टे का बड़ा नेटवर्क संचालित किया जा रहा है.सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने बिहार पहुंचकर छापेमार कार्रवाई की.मौके से आफताब अहमद और दानिश खान को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि आरोपी लूडो, कैसीनो और एविएटर जैसे ऑनलाइन गेम्स की आड़ में लोगों को सट्टेबाजी में फंसाकर करोड़ों रुपये का कारोबार चला रहे थे.

पटना के लक्जरी अपार्टमेंट में ऑनलाइन सट्टा कारोबार (Etv Bharat)


आरोपी म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल कर रोजाना 12 से 15 लाख रुपए का लेन-देन करते थे. छापे के दौरान 14 महंगे स्मार्टफोन, 14 एटीएम कार्ड और 11 बैंक पासबुक जब्त की गई हैं.इन डिजिटल डिवाइसों में पूरे सट्टा नेटवर्क और उसके मुख्य संचालकों से जुड़े महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं-शोभराज अग्रवाल, एएसपी


फिलहाल जब्त मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है.साथ ही बैंक खातों के लेन-देन की भी जांच की जा रही है, ताकि इस अंतर्राज्यीय सट्टा सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों और मुख्य मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके. दुर्ग पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.


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