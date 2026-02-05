ETV Bharat / state

कानपुर में शेयर मार्केट के नाम पर सट्टा, मास्टरमाइंड वीरू गोस्वामी समेत चार गिरफ्तार

ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायतें मिली थीं: एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने कहा कि सट्टेबाज शेयर बाजार के 'सेंसेक्स' इंडेक्स के अंतिम अंकों पर दांव लगवाते थे. पिछले कुछ समय से कानपुर के विजय नगर, शास्त्री नगर और छपेड़ा पुलिया जैसे रिहायशी इलाकों में ऑनलाइन सट्टेबाजी की शिकायतें मिल रही थीं.

कानपुर: काकादेव पुलिस और क्राइम ब्रांच को 3 फरवरी को बड़ी सफलता मिली. एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि पुलिस टीम ने काकादेव क्षेत्र में सक्रिय सट्टेबाजी गिरोह का पर्दाफाश किया है. चार शातिर सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है.

सेंसेक्स इंडेक्स के अंकों पर सट्टा: स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि इन क्षेत्रों में सेंसेक्स के अंकों पर सट्टा लगाए जाने की गोपनीय शिकायतें मिली थीं. इन शिकायतों को लेकर क्राइम ब्रांच और काकादेव थाने की संयुक्त टीम ने मंगलवार को घेराबंदी की और छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा. लोगों को झांसा दिया जाता था कि सही अंक आने पर 10 रुपये के बदले 90 रुपये दिये जाएंगे.

लेन-देन का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस: एडीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके ने बताया कि आरोपियों के पास से 25 हजार रुपये कैश और 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. गिरोह के पास से कई मोबाइल फोन और सट्टे के हिसाब-किताब वाली बड़ी संख्या में पर्चियां भी मिली हैं. इन पर्चियों के माध्यम से पुलिस अब गिरोह के ग्राहकों और लेन-देन के रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है.

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी: पूछताछ में आरोपियों ने कुबूल किया कि वे लोगों को शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर सट्टे की ओर आकर्षित करते थे. वे आम जनता को कम समय में रुपये को 80 गुना तक करने का लालच देते थे। सट्टे के इस खेल में नियम तय थे. अगर किसी व्यक्ति का बताया हुआ 'सिंगल नंबर' आता था, तो उसे 10 रुपये के बदले 90 रुपये दिए जाते थे. वहीं 'डबल नंबर' आने की स्थिति में 10 रुपये के बदले सीधे 800 रुपये देने का वादा किया जाता था. बड़े मुनाफे के चक्कर में लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे थे.

