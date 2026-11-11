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44 दिनों के लिए बंद हुआ बिहार का ये महत्वपूर्ण पुल, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर

इसी पुल को बंद किया गया ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण : बिहार के बेतिया से गोपालगंज या गोपालगंज से बेतिया आने-जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. गंडक नदी पर बने मंगलपुर-जादोपुर पुल को मरम्मत कार्य के चलते 44 दिनों के लिए पूरी तरह बंद किया गया है. ऐसे में आम यात्रियों के साथ-साथ कारोबारियों और किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है. अब बेतिया से गोपालगंज या गोपालगंज से बेतिया आने-जाने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी.

दरअसल, मंगलपुर- जादोपुर पुल पर मरम्मत कार्य को लेकर यह फैसला लिया गया है. 11 नवंबर यानी आज से पुल पर मेगा ब्लॉक लागू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगा. इस दौरान पुल के दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अब तक पुल पर केवल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक थी, जबकि बाइक और छोटे वाहन गुजर रहे थे. लेकिन मरम्मत कार्य के दौरान छोटे-बड़े सभी वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है.