44 दिनों के लिए बंद हुआ बिहार का ये महत्वपूर्ण पुल, यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर
Mangalpur Jadopur Bridge: तय करनी होगी लंबी दूरी. 44 दिनों तक बंद रहेगा मंगलपुर-जादोपुर पुल. चल रहा मरम्मती का काम. रिपोर्ट- जितेन्द्र गुप्ता
Published : November 11, 2026 at 2:38 PM IST
पश्चिम चंपारण : बिहार के बेतिया से गोपालगंज या गोपालगंज से बेतिया आने-जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है. गंडक नदी पर बने मंगलपुर-जादोपुर पुल को मरम्मत कार्य के चलते 44 दिनों के लिए पूरी तरह बंद किया गया है. ऐसे में आम यात्रियों के साथ-साथ कारोबारियों और किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई है. अब बेतिया से गोपालगंज या गोपालगंज से बेतिया आने-जाने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी.
दरअसल, मंगलपुर- जादोपुर पुल पर मरम्मत कार्य को लेकर यह फैसला लिया गया है. 11 नवंबर यानी आज से पुल पर मेगा ब्लॉक लागू हो गया है, जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगा. इस दौरान पुल के दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अब तक पुल पर केवल भारी वाहनों के परिचालन पर रोक थी, जबकि बाइक और छोटे वाहन गुजर रहे थे. लेकिन मरम्मत कार्य के दौरान छोटे-बड़े सभी वाहनों के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है.
''मंगलपुर- जादोपुर पुल की मरमती का कार्य चल रहा है. जिस कारण 11 नवंबर से 24 दिसंबर 2026 तक पुल पूरी तरह बंद रहने वाला है.''- तरनजोत सिंह, डीएम, बेतिया
अब लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी
पुल बंद होने का सीधा असर बेतिया और आसपास के इलाकों से गोपालगंज जाने वाले लोगों पर पड़ेगा. यात्रियों को अब वैकल्पिक रास्ते से सफर करना होगा. जिसकी दूरी लंबी हैं. इसके लिए बेतिया से खजुरिया होते हुए महम्मदपुर के रास्ते गोपालगंज जाना पड़ेगा. जिस कारण यात्रियों को पहले की तुलना में अधिक दूरी तय करनी होगी. इससे न सिर्फ समय की बर्बादी होगी, बल्कि ईंधन पर भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा.
पहले भारी वाहनों पर लगी थी रोक
इसी साल 23 मई को पुल पर भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई गई थी. जांच के दौरान पुल के पांचवें पिलर के पास स्पैन में करीब पांच से सात इंच की दरार पाई गई थी. इसके बाद पुल की सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी.
दूरी और समय दोनों ज्यादा लगेंगे
वर्ष 2015 में करीब 550 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल की लंबाई 1.92 किलोमीटर है. इस पुल के चालू रहने से बेतिया और गोपालगंज के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर तक कम हो जाती है. ऐसे में पुल बंद होने से लोगों को लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा.
मंगलपुर-जादोपुर पुल के रास्ते बेतिया से गोपालगंज की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है, जिसमें 45 मिनट का समय लगता है. हालांकि अब गोपालगंज जाने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी. जिसमें समय 2.30 घंटे का समय लगता है.
गन्ना किसानों की बढ़ी परेशानी
वहीं, इस पुल के बंद होने का असर करीब 20 हजार गन्ना किसानों पर भी पड़ने की आशंका है. गन्ने की ढुलाई के लिए इस मार्ग पर निर्भर किसानों को अब वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना होगा. लंबा रास्ता तय करने से परिवहन खर्च बढ़ेगा और चीनी मिलों तक गन्ना पहुंचाने में भी अधिक समय लग सकता है. इससे किसानों के साथ-साथ चीनी मिलों और कारोबारियों की परेशानी भी बढ़ सकती है.
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