बिहार का यह IPS बना श्रवण कुमार, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को गाड़ियों में बैठाकर दुर्गा पूजा में घूमाया
बेतिया एसपी कुमार गौतम ने नवरात्र पर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को अपनी गाड़ियों में बैठाकर शहर दुर्गा पूजा पंडालों के दर्शन कराए. रिपोर्ट-जितेंद्र
Published : October 18, 2026 at 8:20 PM IST
बेतिया: नवरात्र के पावन अवसर पर बेतिया में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. जिन बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव पर अपनों के सहारे की जरूरत है, उनमें से कई आज वृद्धाश्रम में जीवन बिताने को मजबूर हैं. ऐसे ही बुजुर्ग महिला-पुरुषों के लिए बेतिया के एसपी कुमार गौतम ने बेटे की भूमिका निभाते हुए उन्हें मां दुर्गा के दर्शन कराए. एसपी की इस अनूठी पहल ने बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी ला दी.
बेतिया एसपी की पहल
दरअसल, बेतिया एसपी कुमार गौतम खुद वृद्धाश्रम पहुंचे और वहां रहने वाले बुजुर्गों को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर शहर के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में ले गए. उन्होंने दुर्गा बाग मंदिर, पावर हाउस चौक, बंगाली कॉलोनी, बानूछापर समेत शहर के कई पूजा पंडालों में बुजुर्गों को मां दुर्गा के दर्शन कराए. इस दौरान एसपी खुद बुजुर्गों का हाथ पकड़कर उन्हें पंडालों तक ले जाते और दर्शन कराने में पूरी मदद करते नजर आए.
"सभी बुजुर्ग हैं और कभी वृद्धाश्रम से बाहर नहीं निकलते हैं. इसलिए इन लोगों को मां दुर्गा का दर्शन कराने के लिए लाया गया है. सभी ने पूजा पंडाल में मां दुर्गा का दर्शन किये." -कुमार गौतम, एसपी, बेतिया
खाने-पीने की उत्तम व्यवस्था
इस विशेष आयोजन के दौरान बुजुर्गों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया. जिला पुलिस के जवान और विभिन्न थानों के पुलिसकर्मी भी उनके साथ मौजूद रहे. पुलिसकर्मियों ने बुजुर्गों का हाथ पकड़कर उन्हें पंडालों तक पहुंचाया, ताकि किसी को चलने-फिरने या भीड़ में किसी तरह की परेशानी न हो. रास्ते में उनके खाने-पीने की व्यवस्था भी की गई, जिससे सभी बुजुर्ग आराम से मां दुर्गा के भव्य दर्शन कर सकें.
वृद्धाश्रम से घूमने का पहला अवसर
सबसे भावुक पल तब सामने आया, जब बुजुर्गों ने बताया कि वे अब तक दुर्गा पूजा के दौरान वृद्धाश्रम से बाहर निकलकर पंडालों में दर्शन करने नहीं जा सके थे. उनके लिए यह पहला ऐसा अवसर था, जब जिले के कप्तान खुद उनके बीच पहुंचे. उन्होंने एक सच्चे बेटे की तरह उन्हें अपने साथ लिया और मां दुर्गा के दरबार तक गए. वहां मौजूद आम लोगों की आंखें भी पुलिस का यह रूप देखकर नम हो गईं.
भावुक बुजुर्गों ने एसपी को दिया स्नेह
बुजुर्गों ने एसपी कुमार गौतम को दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि, "आज उन्हें अपने परिवार की कमी महसूस नहीं हो रही है. एसपी ने जिस तरह उनका हाथ थामा और उन्हें मां दुर्गा के दर्शन कराए, वह किसी बेटे के स्नेह से कम नहीं है." उन्होंने एसपी के लिए लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की. बुजुर्गों से मिला यह आशीर्वाद पूरी पुलिस टीम के लिए बेहद गर्व का क्षण रहा.
बेतिया एसपी की इस पहल ने यह संदेश दिया कि वर्दी केवल कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं निभाती, बल्कि जरूरत पड़ने पर समाज के बेसहारा लोगों का सहारा भी बन सकती है. नवरात्र के इस पावन अवसर पर बुजुर्गों को मिला यह अपनापन उनके लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं था. पुलिस की इस मानवीय पहल की पूरे जिले में जमकर तारीफ हो रही है और यह चर्चा का विषय बनी हुई है.
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