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बिहार का यह IPS बना श्रवण कुमार, वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को गाड़ियों में बैठाकर दुर्गा पूजा में घूमाया

बुजुर्ग के साथ बेतिया एसपी कुमार गौतम ( ETV Bharat )

बेतिया: नवरात्र के पावन अवसर पर बेतिया में इंसानियत और संवेदनशीलता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने हर किसी का दिल छू लिया. जिन बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव पर अपनों के सहारे की जरूरत है, उनमें से कई आज वृद्धाश्रम में जीवन बिताने को मजबूर हैं. ऐसे ही बुजुर्ग महिला-पुरुषों के लिए बेतिया के एसपी कुमार गौतम ने बेटे की भूमिका निभाते हुए उन्हें मां दुर्गा के दर्शन कराए. एसपी की इस अनूठी पहल ने बुजुर्गों के चेहरों पर खुशी ला दी.

बेतिया एसपी की पहल