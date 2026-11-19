15 करोड़ की ज्वेलरी लूट मामले में खुलासा! 6 अपराधियों की पहचान, रेलवे स्टेशन पार्किंग में खड़ी की थी कार
Senco Jewellers Robbery: बेतिया पुलिस को सेंको ज्वेलर्स लूटकांड को सुलझाने के करीब पहुंच चुकी है. अहम खुलासा हुआ है. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता
Published : November 19, 2026 at 11:58 AM IST
बेतिया: बिहार के बेतिया स्थित सेंको ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की लूट के मामले में अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी 17 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे ही बेतिया पहुंच गए थे. अपराधियों ने अपनी कार बेतिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी की थी. इसके बाद अगले दिन सुबह से ही शोरूम और आसपास के इलाकों की रेकी शुरू कर दी थी और लगभग 12:30 बजे इस लूटकांड को 8 अपराधियों ने अंजाम दिया.
गहनों को कार में रखकर भागे
पूरी प्लानिंग के साथ अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया. लूट के बाद अपराधी आभूषणों को लेकर बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और लूटे गए गहनों को अपनी खड़ी कार में रख दिया. इसके बाद सभी अपराधी बाइक से अलग-अलग रास्तों से फरार हो गए.
15-18 करोड़ की लूट
मिली जानकारी के अनुसार गहने की दुकान से लगभग 15 से 18 करोड़ की लूट हुई है. दुकान के मालिक बृजेश कुशवाहा ने बताया कि रात्रि 2:00 बजे तक गहनों की गिनती और उसका वजन किया गया. उन्होंने 15 से 18 करोड़ की लूट की बात कही है.
8 अपराधी थे शामिल
वहीं, इस पूरे लूटकांड में शामिल आठ अपराधियों में से छह की पहचान किए जाने की चर्चा है. पुलिस सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि चार संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. यह सभी अपराधी दूसरे जिले के बताए जा रहे हैं. हालांकि पुलिस की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
क्या बोले डीआईजी?
बुधवारा की रात चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने स्पष्ट कर दिया था कि पुलिस एक से दो दिनों में इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी. डीआईजी के इस बयान के बाद से ही यह कयास लगने लगे हैं कि अपराधियों की पहचान हो गई है और पुलिस जल्द से जल्द इसका खुलासा कर देगी.
"अपराधियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर दी गई है. कुछ की पहचान भी किए हैं. उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है. उम्मीद है कि एक से दो दिनों में मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा."- हरकिशोर राय, डीआईजी, चंपारण रेंज
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