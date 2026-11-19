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15 करोड़ की ज्वेलरी लूट मामले में खुलासा! 6 अपराधियों की पहचान, रेलवे स्टेशन पार्किंग में खड़ी की थी कार

सेंको ज्वेलर्स लूटकांड में खुलासा! ( ETV Bharat )

बेतिया: बिहार के बेतिया स्थित सेंको ज्वेलर्स शोरूम में करोड़ों की लूट के मामले में अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस सूत्रों ने बताया कि वारदात को अंजाम देने वाले अपराधी 17 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे ही बेतिया पहुंच गए थे. अपराधियों ने अपनी कार बेतिया रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी की थी. इसके बाद अगले दिन सुबह से ही शोरूम और आसपास के इलाकों की रेकी शुरू कर दी थी और लगभग 12:30 बजे इस लूटकांड को 8 अपराधियों ने अंजाम दिया.

गहनों को कार में रखकर भागे

पूरी प्लानिंग के साथ अपराधियों ने दिनदहाड़े लूट की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया. लूट के बाद अपराधी आभूषणों को लेकर बेतिया रेलवे स्टेशन पहुंचे और लूटे गए गहनों को अपनी खड़ी कार में रख दिया. इसके बाद सभी अपराधी बाइक से अलग-अलग रास्तों से फरार हो गए.