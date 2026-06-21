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बिहार में भीषण सड़क हादसा, शादी से लौट रहे दो युवकों की दर्दनाक मौत, एक की हालत गंभीर

प.चंपारण: बिहार के प.चंपारण स्थित बेतिया में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. यहां शादी समारोह से लौट रहे तीन युवकों की बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल युवक का इलाज बेतिया जीएमसीएच में चल रहा है.

मछलीलोक के पास हादसा: घटना बेतिया जिले के मछलीलोक के पास की है, जहां शनिवार देर रात करीब 2 बजे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार तीन युवकों को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि तीनों युवक मझौलिया में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे. शादी में शामिल होने के बाद तीनों युवक एक ही बाइक से अपने घर बानूछापर लौट रहे थे.

मुकेश यादव, मृतक के परिजन (ETV Bharat)

पीछे से मारी टक्कर: इसी दौरान मछलीलोक के समीप अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे. हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक दो युवकों की मौत हो चुकी थी.

मृतकों की हुई पहचान: मृतकों की पहचान बेतिया नगर क्षेत्र के बानूछापर वार्ड नंबर 29 निवासी वीरेंद्र यादव के बेटे गुलशन कुमार और प्रेम प्रसाद गुप्ता के बेटे चेतन कुमार के रूप में हुई है. वहीं हादसे में घायल एक अन्य युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज बेतिया जीएमसीएच में डॉक्टरों की निगरानी में जारी है. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

शवों का हुआ पोस्टमार्ट: हादसे के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है और मृतकों के घर लोगों की भीड़ जुट गई. वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया जीएमसीएच भेज दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को परिजनों को सौंप दिया गया.